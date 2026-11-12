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Đồng Nai chi hơn 73 tỷ đồng tặng quà nhân dịp 20/11

Thứ Năm, 16:27, 12/11/2026
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VOV.VN - HĐND TP.Đồng Nai vừa thông qua nghị quyết quy định mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo và người lao động ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

 

Theo nghị quyết vừa được thông qua, mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người/năm sẽ được duy trì thực hiện hằng năm vào dịp 20/11. Nguồn kinh phí này bắt buộc phải hoàn thành chi trả đến tay người thụ hưởng trước hoặc đúng vào Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đối tượng áp dụng gồm cán bộ, công chức quản lý và người lao động tại Sở Giáo dục và Đào tạo; công chức trực tiếp tham mưu lĩnh vực giáo dục tại phòng Văn hóa - Xã hội thuộc UBND xã, phường; nhà giáo, viên chức và người lao động tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và đại học trên địa bàn thành phố.

Đối với người lao động tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập, điều kiện thụ hưởng là có hợp đồng lao động tối thiểu 3 tháng và tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định.

Dong nai chi hon 73 ty dong tang qua nhan dip 20 11 hinh anh 1
Đồng Nai chi hỗ trợ cho cán bộ ngành giáo dục nhân dịp 20/11. (Ảnh: Duy Phương)

Các trường hợp được bảo lưu quyền lợi, những người đang trong thời gian nghỉ thai sản, nghỉ ốm đau theo chế độ hoặc được cơ quan cử đi đào tạo, bồi dưỡng vẫn được hưởng đầy đủ mức hỗ trợ này nếu đáp ứng đủ các điều kiện chung.

Các trường hợp không thuộc diện hỗ trợ là người đã nghỉ việc; người đang trong thời gian thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên; người nghỉ việc không hưởng lương hoặc bị tạm đình chỉ công tác từ 1 tháng trở lên.

Dự kiến, toàn TP. Đồng Nai sẽ có hơn 73.000 cán bộ, nhà giáo và người lao động ngành giáo dục được nhận khoản hỗ trợ ý nghĩa này, với tổng kinh phí thực hiện ước tính hơn 73 tỷ đồng từ ngân sách địa phương.

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Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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