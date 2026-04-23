中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đồng Nai gấp rút sửa đèn chiếu sáng Quốc lộ 51 trước cao điểm nghỉ lễ

Thứ Năm, 18:39, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản số 4086 yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục, sửa chữa hệ thống chiếu sáng trên tuyến Quốc lộ 51 qua địa bàn tỉnh, nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5 và phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh.

Cụ thể, Sở Xây dựng Đồng Nai yêu cầu các xã, phường: Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Bình An, Long Thành, Long Phước, Phước Thái; các đơn vị liên quan đến việc thi công sửa chữa tuyến đường, tư vấn giám sát… duy trì hệ thống chiếu sáng ổn định trên toàn tuyến Quốc lộ 51, đảm an toàn, thuận lợi cho người và phương tiện lưu thông. 

Công tác khắc phục, sửa chữa phải hoàn thành trước ngày 30/4, đòi hỏi các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, triển khai khẩn trương để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp lễ.

Sửa chữa tuyến QL51 đoạn qua tỉnh Đồng Nai
Sửa chữa tuyến QL51 đoạn qua tỉnh Đồng Nai

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị thi công chủ trì, phối hợp với tư vấn giám sát và chính quyền địa phương kiểm tra toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên tuyến, trong đó ưu tiên các đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đến ngã tư Bến Gỗ và khu vực 2 trạm thu phí T1 và T2.

Quá trình kiểm tra cần xác định rõ nguyên nhân hư hỏng, phân định trách nhiệm giữa thiết bị thuộc dự án thay thế đèn LED tiết kiệm điện và hệ thống do địa phương quản lý. Trường hợp hư hỏng thuộc dự án đèn LED, nhà thầu phải khẩn trương sửa chữa, thay thế theo đúng trách nhiệm hợp đồng và báo cáo kết quả về Sở Xây dựng sau khi hoàn thành, thời hạn trước ngày 29/4.

Đối với các hư hỏng không thuộc dự án, nhà thầu lập biên bản xác nhận với địa phương. UBND các xã, phường có trách nhiệm phối hợp kiểm tra, đồng thời chủ động sửa chữa các hạng mục thuộc phạm vi quản lý của mình; trường hợp vượt thẩm quyền, đề nghị đơn vị thi công xử lý và xác nhận tại hiện trường.

Quốc lộ 51 là tuyến giao thông huyết mạch nối Đồng Nai với TP.HCM, có lưu lượng xe lưu thông lớn. Hiện tuyến đường đang được sửa chữa một số đoạn hư hỏng nền, mặt đường.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
Tag: Cao điểm 30/4 Đồng Nai sửa chữa đèn điện Quốc lộ 51
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

TP.HCM ra mắt tủ sách và phát động hiến tặng tư liệu cho đặc khu Côn Đảo

VOV.VN - Ngày 23/4, tại Đường sách TP.HCM, Hội Nhà báo Việt Nam (Văn phòng đại diện phía Nam) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng các đơn vị tổ chức ra mắt tủ sách cộng đồng với chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo” và phát động chương trình hiến tặng tài liệu, sách.

Triển lãm “TP.HCM vang mãi khúc khải hoàn” kỷ niệm 51 năm thống nhất đất nước

VOV.VN - Sáng 23/4, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Thành uỷ TP.HCM cùng các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh “Việt Nam - Một dải non sông” và “Thành phố Hồ Chí Minh vang mãi khúc khải hoàn”.

Bé gái gần 2 tuổi bị xe cán tử vong khi nằm chơi trong cây xăng ở TP.HCM

VOV.VN - Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm khiến một bé gái tử vong tại cây xăng trên địa bàn phường Bến Cát (khu vực này trước đây thuộc TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục