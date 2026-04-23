Đồng Nai gấp rút sửa đèn chiếu sáng Quốc lộ 51 trước cao điểm nghỉ lễ

Cụ thể, Sở Xây dựng Đồng Nai yêu cầu các xã, phường: Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Bình An, Long Thành, Long Phước, Phước Thái; các đơn vị liên quan đến việc thi công sửa chữa tuyến đường, tư vấn giám sát… duy trì hệ thống chiếu sáng ổn định trên toàn tuyến Quốc lộ 51, đảm an toàn, thuận lợi cho người và phương tiện lưu thông.

Công tác khắc phục, sửa chữa phải hoàn thành trước ngày 30/4, đòi hỏi các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, triển khai khẩn trương để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp lễ.

Sửa chữa tuyến QL51 đoạn qua tỉnh Đồng Nai

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị thi công chủ trì, phối hợp với tư vấn giám sát và chính quyền địa phương kiểm tra toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên tuyến, trong đó ưu tiên các đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đến ngã tư Bến Gỗ và khu vực 2 trạm thu phí T1 và T2.

Quá trình kiểm tra cần xác định rõ nguyên nhân hư hỏng, phân định trách nhiệm giữa thiết bị thuộc dự án thay thế đèn LED tiết kiệm điện và hệ thống do địa phương quản lý. Trường hợp hư hỏng thuộc dự án đèn LED, nhà thầu phải khẩn trương sửa chữa, thay thế theo đúng trách nhiệm hợp đồng và báo cáo kết quả về Sở Xây dựng sau khi hoàn thành, thời hạn trước ngày 29/4.

Đối với các hư hỏng không thuộc dự án, nhà thầu lập biên bản xác nhận với địa phương. UBND các xã, phường có trách nhiệm phối hợp kiểm tra, đồng thời chủ động sửa chữa các hạng mục thuộc phạm vi quản lý của mình; trường hợp vượt thẩm quyền, đề nghị đơn vị thi công xử lý và xác nhận tại hiện trường.

Quốc lộ 51 là tuyến giao thông huyết mạch nối Đồng Nai với TP.HCM, có lưu lượng xe lưu thông lớn. Hiện tuyến đường đang được sửa chữa một số đoạn hư hỏng nền, mặt đường.