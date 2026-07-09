Đồng Tháp an táng 68 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam

Tham dự buổi lễ có: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Quân khu 9; Ban Chuyên trách 2 tỉnh PrâyVeng và PuaSát, Vương quốc Campuchia, cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, các lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân địa phương.

Các đại biểu đưa hài cốt liệt sĩ đên nơi an táng

Chiến tranh đã lùi xa nhưng hành trình tìm kiếm các đồng chí, đồng đội của chúng ta vẫn chưa bao giờ dừng lại, bằng tất cả trách nhiệm và lòng tri ân sâu nặng, Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Việt Nam luôn coi việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ đặc biệt, là “mệnh lệnh từ trái tim”.

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia, Kế hoạch hành động của hai Ban Chuyên trách; được sự giúp đỡ nhiệt tình của Ban Chuyên trách, các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh PrâyVeng và tỉnh PuaSát, giai đoạn mùa khô năm 2025-2026, Đội K91, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp đã tìm được 68 bộ hài cốt liệt sĩ (trong đó, 47 bộ tìm được ở tỉnh PrâyVeng và tỉnh PuaSát, 21 bộ tìm được trong nước).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ

Trung tá Nguyễn Văn Minh, Phó Đội trưởng Đội K91, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là công việc rất đặc biệt, rất thiêng liêng. Với tinh thần đền ơn đáp nghĩa của các chú các bác, Đội K91 làm sao tìm mọi cách, dù khó khăn đến mấy, nếu có thông tin, dù thông tin nhỏ nhất cũng phải cố gắng tìm, để các Anh hùng liệt sĩ được đưa về với quê hương đất mẹ. Đó là niềm hạnh phúc và danh dự của những cán bộ, chiến sĩ của Đội K91”.

Mùa khô năm 2025 - 2026, Đội K91, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp đã tìm được 68 bộ hài cốt liệt sĩ

Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là một cuộc trở về sau nhiều thập kỷ mong ngóng, là sự đoàn tụ thiêng liêng giữa những người con với quê hương, Tổ quốc, là niềm an ủi lớn lao đối với thân nhân, đồng đội và Nhân dân cả nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng làm thủ tục mai táng các Anh hùng liệt sĩ

Đọc lời điếu văn tại buổi lễ, ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp khẳng định: Hy sinh của các anh mãi mãi gắn liền với sự nghiệp vinh quang của Tổ quốc và của dân tộc. Các anh đã hy sinh thân mình để mang lại độc lập, tự do cho dân tộc, góp phần cho đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, giúp dân tộc bạn hồi sinh và tình hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia đời đời bền vững. Đất nước thanh bình, Tổ quốc vinh quang, thành tựu đó mãi mãi gắn liền với sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ. Chúng ta mãi mãi ghi nhớ công ơn của các liệt sĩ, máu của các anh đã nhuộm quốc kỳ vẻ vang ngày thêm đỏ thắm, góp phần tô thắm thêm tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác phát triển.

Các đại biểu dành phút mặc niệm các Anh hùng liệt sĩ

Ông Huỳnh Minh Tuấn nhấn mạnh: “Hôm nay, trong niềm tiếc thương và lòng biết ơn vô hạn, Tổ quốc trân trọng đón các anh trở về. Do điều kiện chiến tranh khốc nghiệt, chiến tranh đã lùi xa 58 hài cốt liệt sĩ được quy tập trong đợt này vẫn chưa xác định được danh tính, dù các anh quê quan ở bất cứ nơi nào, chúng tôi nguyện gìn giữ và chăm sóc phần mộ của các anh như chính người thân của mình. Đồng thời, dốc hết sức mình để thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; để các anh sớm được trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay của gia đình sau bao năm tháng đợi chờ”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và đoàn công tác tặng quà các gia đình chính sách tại xã Tràm Chim

Trong buổi Lễ trang trọng hôm nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đã tặng quà cho Đội K91 và Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông. Cũng trong buổi sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng đoàn công tác đã đến tặng quà các gia đình chính sách tại xã Chàm Chim, tỉnh Đồng Tháp.