Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Công điện nêu rõ, "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" (gọi tắt là Chiến dịch 500 ngày đêm) và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đến nay, đã tìm kiếm, quy tập được 1.312 hài cốt liệt sĩ (trong nước 396, Lào 174, Campuchia 742) và 3 mộ liệt sĩ tập thể tại tỉnh Tuyên Quang.

Các đơn vị đã tổ chức lấy mẫu đối với 35.925 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin; thu nhận 93.464 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, đồng bộ vào cơ sở dữ liệu 53.036 mẫu; tiếp nhận, lưu trữ 11.642 mẫu hài cốt và đang khẩn trương tiến hành giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thực hiện nghi thức di quan đối với các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tập trung vào địa bàn trong nước, các khu vực còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ, nhất là thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.

Tập trung phân tích, đối chứng tư liệu lịch sử và khai thác thông tin từ nhân chứng để mở rộng phạm vi khoanh vùng, thăm dò, tìm kiếm. Khẩn trương phân tích, giải mã hồ sơ dữ liệu về các mộ liệt sĩ tập thể, trước mắt tập trung cao độ tại các khu vực trọng điểm như tại các tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai, Tây Ninh...

Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ đạo triển khai đồng bộ công tác tổ chức lấy mẫu, bàn giao, bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc. Trong đó tổ chức các đoàn công tác liên ngành đi kiểm tra, nắm tình hình thực tiễn, đôn đốc các địa phương thực hiện đúng quy trình, quy định.

Đẩy nhanh tiến độ thu thập, phân tích, đối chiếu ADN cho thân nhân liệt sĩ để tích hợp vào Ngân hàng gen xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Chỉ đạo điều phối các đơn vị giám định ADN chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tiếp nhận và giám định ADN mẫu hài cốt liệt sĩ, mẫu thân nhân liệt sĩ để kịp thời xác định danh tính liệt sĩ theo quy định.

Đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong cung cấp, trao đổi thông tin, hồ sơ giải mật, di vật, kỷ vật và dữ liệu chiến tranh; chia sẻ kinh nghiệm, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ thuật và công nghệ giám định ADN phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; trọng tâm là các nước: Lào, Campuchia, Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Trung Quốc…

Xây dựng, vận hành Ngân hàng gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin

Bộ Quốc phòng được giao chủ động tham mưu, thực hiện tốt vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia; chỉ đạo quyết liệt triển khai công tác tìm kiếm, quy tập và tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ.

Phấn đấu các địa phương khu vực phía Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra) hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 22/12/2026, các địa phương khu vực phía Nam (từ Quảng Trị trở vào) hoàn thành trước ngày 30/4/2027.

Bộ Công an chỉ đạo triển khai hoàn thành kế hoạch tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc trong năm 2026. Tập trung xây dựng, vận hành Ngân hàng gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin; nâng cấp công nghệ giám định ADN theo hướng hiện đại, tự chủ.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Ngoại giao tăng cường trao đổi, đàm phán với các nước và các đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; khẩn trương xây dựng nội dung, chương trình làm việc của Lãnh đạo Chính phủ tại Hoa Kỳ trong tháng 10 năm 2026.

Bộ Y tế được giao chỉ đạo tăng cường cán bộ y tế tham gia công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Chỉ đạo Viện Pháp y Quốc gia tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ và giám định ADN mẫu hài cốt liệt sĩ; đồng thời mua sắm bổ sung thiết bị công nghệ giám định ADN để bảo đảm đáp ứng yêu cầu tiến độ, công suất giám định.

Thủ tướng đề nghị các Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị địa phương tích cực, chủ động tham gia công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, bảo đảm tạo chuyển biến rõ nét, có kết quả cụ thể, hoàn thành mục tiêu đề ra.

Đặc biệt đưa nhiệm vụ này vào chương trình công tác hàng tuần, hàng tháng của cấp ủy để đánh giá tình hình thực hiện và định hướng nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, sát yêu cầu thực tiễn địa phương, bảo đảm hiệu quả thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm.

Sơn La chuẩn bị triển khai lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ VOV.VN - Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Sơn La đã hoàn thành công tác lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin; tiếp tục tìm kiếm, quy tập; đồng thời, chuẩn bị các điều kiện để triển khai lấy mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ.

Quảng Ngãi huy động nhiều nguồn lực tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Quảng Ngãi đạt nhiều kết quả trong thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Toàn tỉnh đã quy tập 19 hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước, lấy hơn 2.600 mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ.