Đồng Tháp: Cây trồng bị thiệt hại nghi do nguồn nước ô nhiễm khoảng 20 tỷ đồng

Cụ thể, qua thống kê đến ngày 15-7 có hơn 319 ha của 627 hộ nông dân tại 06 xã, phường bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại ước tính khoảng 20 tỷ đồng. Cụ thể, tại xã Long Hưng có 129,5 ha/316 hộ dân bị thiệt hại; xã Long Định có 116,77 ha/205 hộ; xã Tân Hương có 17 ha/23 hộ; xã Châu Thành có 9,45 ha/14 hộ; xã Tân Phước 3 có 44,7 ha/61 hộ và phường Trung An có 1,64 ha/8 hộ.

Nông dân đã áp dụng nhiều biện pháp để cứu ruộng rau màu nhưng kém hiệu quả​​​

Qua tổng hợp số liệu cho thấy, diện tích bị ảnh hưởng tập trung chủ yếu tại 03 xã Long Hưng, Long Định và Tân Phước 3, với tổng diện tích 290,97 ha, chiếm khoảng 91,2% tổng diện tích bị ảnh hưởng. Trong đó, xã Long Hưng có diện tích bị ảnh hưởng lớn nhất (129,5 ha, chiếm 40,6%), tiếp đến là xã Long Định (116,77 ha, chiếm 36,6%) và xã Tân Phước 3 (44,7 ha, chiếm 14,0%).

Theo cơ cấu cây trồng, rau màu là đối tượng bị ảnh hưởng chủ yếu với khoảng 227,355 ha, chiếm gần 3/4 tổng diện tích bị ảnh hưởng. Các loại rau bị thiệt hại gồm húng cây, tía tô, rau om, quế, rau răm, cải ngọt và một số loại rau gia vị khác. Ngoài ra, diện tích lúa bị ảnh hưởng khoảng 68,1 ha; cây ăn trái khoảng 23,6 ha, chủ yếu là sầu riêng, mít, chanh, đu đủ và một số loại cây ăn trái khác.

Nhiều thửa ruộng cây lúa bị cháy lá

Bên cạnh diện tích cây trồng, còn ghi nhận thiệt hại đối với 1.460 cuộn nấm rơm, 15.000 phôi nấm bào ngư, khoảng 2.600 cây kiểng và 800 cây dừa giống. Kết quả này cho thấy phạm vi ảnh hưởng không chỉ xảy ra trên cây rau màu mà còn tác động đến nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế, phản ánh mức độ ảnh hưởng tương đối rộng trên địa bàn.

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, nông dân khu vực này sử dụng nước từ kênh chính dẫn nước từ kênh này vào trong ruộng. Ghi nhận 100% hộ dân trồng rau sử dụng trực tiếp từ nguồn nước kênh, rạch đều bị ảnh hưởng. Thời gian nông dân bắt đầu thấy xuất hiện triệu chứng từ 04/7/2026 - 10/7/2026.

Cây rau xanh bị thiệt hại nặng nề nhất, nông dân thất thu

Từ ngày 09/7 đến ngày 12/7/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường (Phòng Môi trường, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Quan trắc Môi trường và Tài nguyên) đã phối hợp với UBND các xã Long Định, Long Hưng, Tân Phước 3 tiến hành khảo sát, lấy mẫu nước mặt tại 23 vị trí thuộc khu vực có cây trồng bị ảnh hưởng. Kết quả phân tích cho thấy chất lượng nước mặt tại khu vực khảo sát có nhiều chỉ tiêu vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (QCVN 08:2023/BTNMT).

Cụ thể, có 18/23 mẫu có hàm lượng oxy hòa tan (DO) thấp hơn quy chuẩn, dao động từ 1,2–4,0 mg/L, phản ánh nguồn nước có dấu hiệu suy giảm khả năng tự làm sạch; 23/23 mẫu có hàm lượng Amoni (NH₄⁺) vượt quy chuẩn, giá trị cao nhất 27,4 mg/L, vượt khoảng 91 lần giới hạn cho phép; 21/23 mẫu có hàm lượng Nitrit (NO₂⁻) vượt quy chuẩn, giá trị cao nhất 0,15 mg/L, gấp 3 lần giới hạn cho phép; 15/23 mẫu có chỉ tiêu COD vượt quy chuẩn, giá trị cao nhất 91 mg/L, gấp 6 lần giới hạn cho phép, cho thấy có dấu hiệu ô nhiễm chất hữu cơ; 16/16 mẫu có chỉ tiêu BOD5 vượt quy chuẩn, giá trị cao nhất 15,8 mg/L, gấp 2,6 lần giới hạn cho phép. Còn lại 7 mẫu đang chờ kết quả phân tích.

Diện tích cây trồng bị thiệt hại nghi do nguồn nước ô nhiễm tại tỉnh Đồng Tháp càng tăng lên và phạm vi ảnh hưởng lan rộng

Đối với kim loại nặng, 22/23 mẫu có hàm lượng sắt (Fe) vượt quy chuẩn, giá trị cao nhất 10,036 mg/L, gấp 20 lần giới hạn cho phép; 4/23 mẫu có hàm lượng đồng (Cu) vượt quy chuẩn, giá trị cao nhất 10,036 mg/L, gấp 7,2 lần giới hạn cho phép. Các chỉ tiêu As, Cd, Pb, Hg, Zn và Cl⁻ đều nằm trong giới hạn quy chuẩn.

Đối với hệ thống quan trắc nước thải tự động của Khu công nghiệp Long Giang ( xã Tân Phước 3), số liệu ghi nhận trong thời gian từ ngày 01/7 đến ngày 09/7/2026 có thời điểm COD vượt quy chuẩn tối đa khoảng từ 1,002 - 1,57 lần và TSS có thời điểm vượt cao (13–14 lần vào ngày 09/7/2026). Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế ngày 10/7/2026, hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Long Giang vẫn vận hành bình thường, không ghi nhận hiện tượng bất thường tại khu vực xả thải; đơn vị quản lý khu công nghiệp cũng báo cáo hệ thống vận hành ổn định, không xảy ra sự cố ảnh hưởng đến chất lượng nước đầu ra.

Nguồn nước nông dân phun tưới cho cây trồng có nhiều tiêu chuẩn vượt mức quy định

Ngành chức năng xác định nguyên nhân gây thiệt hại cây trồng, từ kết quả bước đầu cho thấy chất lượng nước mặt tại khu vực khảo sát đang có dấu hiệu ô nhiễm, thể hiện qua hàm lượng oxy hòa tan thấp, nồng độ Amoni, Nitrit và COD vượt quy chuẩn tại nhiều vị trí. Đây là các chỉ tiêu phản ánh tình trạng ô nhiễm hữu cơ và có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng nếu sử dụng nguồn nước này để tưới tiêu trong thời gian dài. Ngoài ra, hàm lượng sắt (Fe) vượt quy chuẩn tại hầu hết các điểm khảo sát và một số vị trí có đồng (Cu) vượt quy chuẩn, cần tiếp tục đánh giá nguồn phát sinh và mức độ ảnh hưởng đối với cây trồng.

Các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp tiếp tục xác minh, phân tích sâu các mẫu nước, đất... để sớm tìm ra nguyên nhân gây thiệt hại nặng nề đối với cây trồng của nông dân.