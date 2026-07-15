Đồng Tháp: Xe container va chạm với xe lôi kéo khiến 1 người tử vong

Vào khoảng 5 giờ ngày 15/7, trên tỉnh lộ 878 thuộc ấp Tân Lập, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp xảy ra tai nạn giao thông giữa xe container do tài xế Trần Đức Thế (sinh năm 1991, thường trú xóm Na Mân, xã Phú Cường, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển theo hướng xã Long Hưng đến Khu công nghiệp Long Giang (xã Tân Phước 3) thì va chạm với xe lôi kéo không biển số do một người đàn ông (32 tuổi) điều khiển.

Xe container có liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết, một người bị thương

Trên xe có chở theo một người phụ nữ và nhiều loại thức ăn. Cú va chạm này làm chiếc xe kéo lôi tiếp tục lao vào lề đường và tông vào xe bán bánh mì và một xe máy khác bên đường. Sau tai nạn, người phụ nữ trên xe lôi kéo tử vong tại chỗ, còn người đàn ông bị chấn thương được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương khá nặng.

Tại hiện trường, nhiều loại đồ ăn sáng trên xe lôi kéo đổ tràn lan trên mặt đường, xe máy kéo lôi và xe bán bánh mì bị hư hỏng nặng. 2 phương tiện nằm chiếm hết một phần đường theo hướng đi từ đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương vào Khu công nghiệp Long Giang. Do vụ tai nạn xảy ra vào đúng thời điểm công nhân đang đi làm rất đông nên xảy ra ùn ứ kéo dài trên đường.

Chiếc xe lôi kéo tan hoang sau vụ va chạm giao thông

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an xã Tân Phước 3 điều tiết giao thông và cùng các đơn vị chức năng có liên quan tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên.

Trong buổi sáng cùng ngày 15/7, tại địa bàn xã Tân Phước 3 cũng xảy ra vụ tai nạn giữa xe mô tô và xe đạp làm 1 người chết, 2 người bị thương.