Quay clip câu view khi va chạm giao thông có thể bị xử lý hình sự

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP.HCM xảy ra một số vụ việc người tham gia giao thông sau va chạm đã không giữ được bình tĩnh, thiếu kiềm chế cảm xúc, dẫn đến cự cãi, đánh nhau, tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự.

Theo Công an TP.HCM, đây là thực trạng đáng lo ngại, phản ánh ý thức chấp hành pháp luật và văn hóa giao thông của một bộ phận người còn hạn chế.

Trong nhiều trường hợp, chỉ vì nóng giận nhất thời, các bên đã có hành vi vượt quá giới hạn, từ vi phạm hành chính chuyển sang vi phạm hình sự, gây hậu quả cho bản thân, gia đình và xã hội.

Đối với các hành vi sau va chạm giao thông, tùy tính chất, mức độ và hậu quả xảy ra, cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, những trường hợp tụ tập đông người gây mất trật tự; kích động, thách thức; sử dụng hung khí, vật dụng nguy hiểm để đánh nhau; đuổi đánh giữa đường; đập phá phương tiện; cản trở giao thông; phát trực tiếp, quay clip câu view nhằm kích động dư luận… đều có thể bị xem xét xử lý hình sự theo quy định của pháp luật về các hành vi như: “gây rối trật tự công cộng”, “cố ý gây thương tích”, “chống người thi hành công vụ”… tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi.

Người dân cần chấp hành Luật Giao thông đường bộ, cần bình tĩnh giải quyết khi không may xảy ra va chạm giao thông

Công an TP.HCM cũng khuyến cáo người dân khi không may xảy ra va chạm giao thông cần bình tĩnh, không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Các bên nên ưu tiên bảo đảm an toàn, trao đổi ôn hòa, cấp cứu người bị nạn và liên hệ lực lượng chức năng hoặc cơ quan bảo hiểm để phối hợp xử lý theo quy định.

Người dân không nên tụ tập, cổ vũ, quay clip phát tán lên mạng xã hội với mục đích câu view, kích động dư luận hoặc làm phức tạp tình hình.

Đồng thời, người dân cần nghiêm túc chấp hành Luật Giao thông đường bộ, quy định “đã uống rượu, bia thì không lái xe”, không điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có nồng độ cồn nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.