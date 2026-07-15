Va chạm giữa xe máy và xe đạp ở Đồng Tháp khiến 3 người thương vong

Vào khoảng 7 giờ ngày 15/7, chị Võ Thị Ngọc B. (sinh 1986, trú ấp Tân Phát, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe mô tô Vario lưu thông trên tuyến đường Nam Kinh 2 chở theo con gái tên Trương Thái Phương Thúy V, (sinh năm 2011) hướng từ cầu Đội về khu công nghiệp Long Giang. Khi phương tiện này đến đoạn đường Nam Kinh 2 thuộc ấp Tân Phát (xã Tân Phước 3) thì va chạm với xe đạp lưu thông ngược chiều do ông Nguyễn Tấn P. (sinh 1954, ngụ cùng ấp) điều khiển.

Vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết, 2 người bị thương.

Vụ va chạm mạnh này làm chị B. bị ngã xuống mặt đường và tử vong tại chỗ, ông Nguyễn Tấn P. và Thúy V. bị trọng thương. Cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn đau lòng trên.