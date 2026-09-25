TP.HCM dự kiến huy động hơn 54.000 tỷ đồng mở rộng hệ thống y tế

Thông tin đưa ra tại Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền Thành phố chuyên đề lĩnh vực y tế ngày 25/9, do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) phối hợp cùng Sở Y tế TP.HCM tổ chức.

TS.BS Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết sau sáp nhập, quy mô hệ thống y tế thành phố tăng đáng kể. Hiện TP.HCM có 168 bệnh viện, trong đó 94 bệnh viện ngoài công lập; 168 trạm y tế, 13 trung tâm y tế khu vực có giường bệnh, khoảng 15.000 nhà thuốc, gần 1.500 doanh nghiệp cung ứng dược phẩm và khoảng 1.500 doanh nghiệp kinh doanh vật tư y tế.

TS.BS Nguyễn Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM

Quy mô mở rộng đặt ra yêu cầu tổ chức lại mạng lưới để sử dụng hiệu quả nguồn lực và bảo đảm chăm sóc sức khỏe người dân.

Giai đoạn 2026-2030, ngành y tế TP tổ chức lại theo mô hình đa tầng, đa cực, đa trung tâm; lấy y tế cơ sở làm nền tảng, bệnh viện cửa ngõ phân luồng và bệnh viện tuyến cuối tập trung kỹ thuật chuyên sâu. Thành phố sẽ phát triển cơ sở 2 của các bệnh viện tuyến cuối, hình thành 5 cụm y tế chuyên sâu, trong đó cụm Bình Dương dự kiến có bệnh viện chuyên khoa 1.500 giường làm hạt nhân.

Cùng với đầu tư công, TP.HCM dự kiến triển khai 8 dự án PPP, tổng vốn hơn 54.000 tỷ đồng; thu hút nhà đầu tư chiến lược vào các dự án y tế chuyên sâu từ 5.000 tỷ đồng và cơ sở chăm sóc người cao tuổi từ 2.000 tỷ đồng. Các lĩnh vực ưu tiên gồm y tế cộng đồng, y tế thông minh, y tế dự phòng, công nghiệp dược, cấp cứu và chăm sóc người cao tuổi, hướng tới trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN.

Hơn 200 doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế tham gia đối thoại

Tại hội nghị, gần 200 đại biểu cũng trao đổi các vướng mắc về phân loại, kê khai giá trang thiết bị y tế; quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe; công bố mỹ phẩm, nhãn và bao bì; hồ sơ xuất nhập khẩu, đào tạo nhân lực và cấp phép hành nghề cho bác sĩ nước ngoài. Đặc biệt, hoạt động quảng cáo đang chuyển sang hậu kiểm, doanh nghiệp tự thực hiện và chịu trách nhiệm về nội dung, cơ quan quản lý tăng cường giám sát việc tuân thủ.

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp FDI bày tỏ tin tưởng TP.HCM có nhiều điều kiện để phát triển thành trung tâm y tế của khu vực, trong đó y tế có thể trở thành một trụ cột tăng trưởng mới, bên cạnh tài chính và logistics.

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM và ITPC chủ trì tại buổi đối thoại

Ông Burak Pekmezci, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Roche Pharma Việt Nam, Phó Chủ tịch Pharma Group cho rằng, với hệ thống cơ sở y tế, đội ngũ bác sĩ và lợi thế logistics, TP.HCM không chỉ có khả năng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe trong nước mà còn có thể thu hút người bệnh từ các quốc gia trong khu vực. Đây cũng là cơ sở để TP.HCM hướng tới vai trò trung tâm y tế của ASEAN và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo ông, dư địa đáng chú ý là nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng - lĩnh vực có giá trị cao trong chuỗi đổi mới sáng tạo y tế. TP.HCM cần rút ngắn quy trình phê duyệt, hoàn thiện quy định về dữ liệu và đầu tư hạ tầng nghiên cứu để thu hút thêm các dự án nghiên cứu và phát triển R&D, qua đó tăng khả năng tham gia vào chuỗi nghiên cứu lâm sàng toàn cầu.

Ông Burak Pekmezci, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Roche Pharma Việt Nam, Phó Chủ tịch Pharma Group

Đại diện Pharma Group cũng đề xuất TP.HCM nghiên cứu cơ chế thí điểm có kiểm soát, giúp người dân thành phố và khu vực phía Nam tiếp cận thuốc, vaccine mới nhanh hơn. Cùng với đó, doanh nghiệp mong muốn tăng hợp tác công - tư trong nghiên cứu và phát triển, thử nghiệm lâm sàng, thu hút các dự án y tế có giá trị cao.

"Y tế chắc chắn là một trụ cột quan trọng, như Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị Việt Nam, chúng tôi tin rằng y tế có thể trở thành động lực thu hút các nhà đầu tư FDI, hiện các doanh nghiệp dược chúng tôi đã đầu tư tại TP.HCM. Với nguồn lực của Pharma Group chúng tôi mong muốn làm việc với các nhà lãnh đạo TP, sở ban ngành để trao đổi các cơ chế thiết thực để làm sao thu hút được đầu tư, nghiên cứu phát triển", ông Burak Pekmezc nói.