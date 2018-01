Dự báo thời tiết 5/1: Bắc Bộ tiếp tục có mưa rải rác vào sáng sớm

Dự báo thời tiết ngày và đêm 5/1:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 20 đến 23 độ, có nơi trên 23oC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 72 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 23oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa; phía Nam đêm có nơi mưa vừa. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 23 độ; phía nam có nơi trên 23oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc (Đà Nẵng-Khánh Hòa) , đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, ngày có mưa rải rác; phía Nam có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ, phía Nam có nơi 23-25oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ; phía Nam 27-30oC

Tây Nguyên: Đêm nhiều mây, có mưa vài nơi; ngày mây thay đổi, trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 23oC./.

Áp thấp nhiệt đới suy yếu thành áp thấp, đi vào Nam Trung Bộ VOV.VN - Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15km và suy yếu thành một vùng áp thấp.