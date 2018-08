Dự báo thời tiết hôm nay 3/8: Bắc Bộ có mưa lớn trên diện rộng

Hiện nay (3/8) rãnh áp thấp có trục vào khoảng 21-23 độ vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ có xu hướng phát triển mạnh, từ đêm nay (3/8) ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa; khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Đợt mưa lớn ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 5/8.

Ảnh minh họa.



Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1.

Thời tiết khu vực Hà Nội: Có mưa, mưa rào; từ đêm nay đến ngày 5/8 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay (3/8), ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động.

Ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo chi tiết cho các vùng trong cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 66 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ, có nơi trên 32oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng vùng núi và trung du đêm có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ, có nơi trên 33oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC.

Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng khu vực Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 56 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC.

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, phía Bắc 35-37oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC./.

