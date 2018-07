Dự báo thời tiết ngày 30/7: Nhiều nơi có mưa rào, gió giật mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 30/7, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.

Mưa ở Hà Nội (ảnh: Bình Minh)

Dự báo thời tiết ở các khu vực trong ngày 30/7:

Phía Tây Bắc Bộ: nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Đề phòng khả năng có lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, riêng Tuyên Quang và Phú Thọ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía bắc có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Khu vực Tây Nguyên: Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30oC

Khu vực Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3./.

Mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa kéo dài đến ngày 1/8 VOV.VN -Đợt mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 1/8, từ sau ngày 1/8 mưa sẽ giảm dần. Nước lũ ngập nhà cửa tại Hà Nam, dân 9 tháng "chạy loạn" 2 lần VOV.VN - Sau đợt mưa lớn và xả lũ, một vài thôn tại xã Đinh Xá (Phủ Lý, Hà Nam) ngập sâu trong nước. Có gia đình đã phải chạy lũ đến 2 lần trong 9 tháng.