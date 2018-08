Dự báo thời tiết 2/8: Miền Bắc tiếp tục mưa, nước sông Bùi xuống chậm

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay rãnh áp thấp tiếp tục đi qua khu vực Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp này, hôm nay Bắc Bộ còn có mưa rào và rải rác có dông; khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp độ 1.

Hôm nay Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác; khu vực vùng núi và trung du Đông Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Nước sông Bùi đang xuống chậm.

Hôm qua, Bắc Bộ đã có mưa rào và dông trên diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 5-15mm, có nơi cao trên 20mm như Mù Cang Chải (Lào Cai) 24mm, Cao Bằng 21mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 24mm, Nho Quan (Ninh Bình) 25mm.

Do vùng núi tiếp tục mưa vừa, mưa to nên cần chú ý nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Quảng Ninh.

Trong khi đó, mực nước trên sông Bùi tiếp tục xuống chậm. Cảnh báo ngập úng ở vùng trũng, thấp tại tỉnh Ninh Bình và TP Hà Nội. Ngập úng tiếp tục diễn ra tại các vùng trũng, thấp thuộc huyện Chương Mỹ (Hà Nội), đặc biệt tại xã Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ, Tân Tiến.

Hà Nội hôm nay có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; sau có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực vùng núi và trung du Đông Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng, riêng khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, phía Nam 35 - 36 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc (từ Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ từ 25 - 37 độ.

Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ từ 21 - 32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ từ 25 -34 độ.

Khu vực Hà Nội, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 - 34 độ./.

Thời tiết hôm nay: Bắc Bộ tiếp tục có mưa, đề phòng tố, lốc VOV.VN -Trong sáng 1/8 ở các tỉnh Bắc Bộ còn có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; riêng khu Đông Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo thời tiết ngày 30/7: Nhiều nơi có mưa rào, gió giật mạnh VOV.VN-Dự báo thời tiết ngày 30/7, nhiều nơi có mưa rào, gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng khả năng có lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Chương Mỹ công bố thiệt hại ban đầu do ngập lụt VOV.VN - 4 trường học, 14 đình chùa và 5 nhà văn hóa, 2.700 hộ bị nước ngập vào nhà từ 0,5 đến 2m, số hộ bị ngập phải sơ tán 5.167 hộ Chủ tịch xã Nam Phương Tiến bị ngập lụt từng đề nghị bỏ rừng phòng hộ VOV.VN - Chủ tịch xã Nam Phương Tiến đang bị ngập lụt từng đề nghị TP cho chuyển đổi 300 ha rừng phòng hộ để phát triển kinh tế. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, lũ quét ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ VOV.VN -Từ hôm nay (16/07), ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.