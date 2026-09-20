Vì sao Vinh xuất hiện mưa lớn kỷ lục trong hơn 40 năm?

Từ sáng nay 19/9, vùng mưa to dịch chuyển lên khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh. Trọng tâm mưa lớn nằm ở phía Đông của các tỉnh trên với lượng mưa dao động 100-200mm.

Lượng mưa tính từ 7h đến 19h ngày 19/9 có nơi trên 140mm như các trạm Vinh (Nghệ An) 448m; Hồ Xuân Hoa (Hà Tĩnh) 161,2mm; Đồng Hới (Quảng Trị) 146,6mm…

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở TP Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An chìm trong biển nước. (Ảnh: N.T.)

Cơ quan khí tượng cho hay, theo số liệu lịch sử, tính cùng kỳ tháng 9, lượng mưa ngày lớn nhất tại Vinh (Nghệ An) trước đây là 387,9mm, xảy ra vào ngày 10/9/1985.

Tính trong cả năm, lượng mưa ngày lớn nhất từng ghi nhận tại trạm khí tượng Vinh là 710mm, ghi nhận vào ngày 16/10/2019, trong đó mưa thời đoạn từ 7h đến 13h ngày 16/10/2019 đạt tới 470mm.

Lý giải nguyên nhân đợt mưa ngày hôm nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, ảnh hưởng của gió đông bắc yếu tầng thấp kết hợp rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động gió đông tầng cao gây hội tụ gió trên một khu vực hẹp ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

Dự báo từ nay đến sáng 20/9, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt 80mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai

Từ chiều 20/9, mưa lớn ở khu vực từ Nghệ An đến TP Huế giảm dần, các địa phương này còn xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.