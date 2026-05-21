Du khách tử vong khi tắm biển ở Phú Quốc

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 20/5, một nhóm du khách khi đang tắm biển tại khu vực biển khu phố 7 – Dương Đông thì thời tiết xấu, sóng lớn khiến 3 du khách bị đuối nước.

Hiện trường vụ việc

Phát hiện sự việc, lực lượng cứu hộ đã dùng xe máy lội nước đưa các nạn nhân vào bờ, nhân viên y tế của các khách sạn gần nơi xảy ra sự việc đã thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu, tuy nhiên, một du khách nam khoảng 20 tuổi đã không qua khỏi, 2 du khách khác được người dân đưa đến Trung tâm y tế Phú Quốc để tiếp tục điều trị theo dõi.

Tại Phú Quốc trong những ngày này thường có mưa gió, sóng lớn, thời tiết xấu, đặc khu Phú Quốc thường có văn bản gửi nhắc nhở các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi đi tham quan trên biển và thường xuyên khuyến cáo du khách không nên tắm biển lúc thời tiết xấu nhưng vụ tai nạn thương tâm vẫn xảy ra.