Du khách tử vong khi tắm biển ở Phú Quốc

Thứ Năm, 15:39, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều nay (21/5), lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một du khách tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 20/5, một nhóm du khách khi đang tắm biển tại khu vực biển khu phố 7 – Dương Đông thì thời tiết xấu, sóng lớn khiến 3 du khách bị đuối nước.

du khach tu vong khi tam bien o phu quoc hinh anh 1
Hiện trường vụ việc

Phát hiện sự việc, lực lượng cứu hộ đã dùng xe máy lội nước đưa các nạn nhân vào bờ, nhân viên y tế của các khách sạn gần nơi xảy ra sự việc đã thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu, tuy nhiên, một du khách nam khoảng 20 tuổi đã không qua khỏi, 2 du khách khác được người dân đưa đến Trung tâm y tế Phú Quốc để tiếp tục điều trị theo dõi.

Tại Phú Quốc trong những ngày này thường  có mưa gió, sóng lớn, thời tiết xấu, đặc khu Phú Quốc thường có văn bản gửi nhắc nhở các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi đi tham quan trên biển và thường xuyên khuyến cáo du khách không nên tắm biển lúc thời tiết xấu nhưng vụ tai nạn thương tâm vẫn xảy ra.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
Vì sao Dương Đông xứng đáng là lựa chọn khi bạn đi du lịch Phú Quốc?

VOV.VN - Dành thời gian khám phá Dương Đông là cách hoàn hảo để du khách có một chuyến du lịch Phú Quốc trọn vẹn. Đây không đơn thuần là một trạm dừng chân, mà là một địa điểm đa sắc màu, nơi mỗi du khách đều có thể tìm thấy những khoảnh khắc rung động hay kỷ niệm đáng nhớ cho riêng mình.

VOV.VN - Dành thời gian khám phá Dương Đông là cách hoàn hảo để du khách có một chuyến du lịch Phú Quốc trọn vẹn. Đây không đơn thuần là một trạm dừng chân, mà là một địa điểm đa sắc màu, nơi mỗi du khách đều có thể tìm thấy những khoảnh khắc rung động hay kỷ niệm đáng nhớ cho riêng mình.

Dạy trẻ kỹ năng tự cứu mình trước nguy cơ đuối nước

VOV.VN - Mỗi dịp hè đến, nguy cơ tai nạn đuối nước ở trẻ em lại gia tăng khi các em có nhiều thời gian vui chơi tại ao, hồ, sông, suối. Tại Quảng Ninh, nhiều hoạt động tuyên truyền trực quan, sinh động đang được triển khai nhằm giúp học sinh có các kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

VOV.VN - Mỗi dịp hè đến, nguy cơ tai nạn đuối nước ở trẻ em lại gia tăng khi các em có nhiều thời gian vui chơi tại ao, hồ, sông, suối. Tại Quảng Ninh, nhiều hoạt động tuyên truyền trực quan, sinh động đang được triển khai nhằm giúp học sinh có các kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Hơn 1.300 học sinh được trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước trước mùa hè

VOV.VN - Ngày 18,19/5, Thủy đoàn I (Cục Cảnh sát giao thông, BCA) phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, đồng thời hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho hơn 1.300 học sinh trung học cơ sở...

VOV.VN - Ngày 18,19/5, Thủy đoàn I (Cục Cảnh sát giao thông, BCA) phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, đồng thời hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho hơn 1.300 học sinh trung học cơ sở...

