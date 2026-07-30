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Quân y Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị tắc mật

Thứ Năm, 23:22, 30/07/2026
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VOV.VN - Chiều 30/7, Bệnh xá đảo Trường Sa (Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đã tiếp nhận, cấp cứu ngư dân Nguyễn Thanh Long (54 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi), lao động trên tàu cá QNg-95555 TS, trong tình trạng đau bụng dữ dội, vàng da và có dấu hiệu nhiễm trùng đường mật.

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Ngư dân nhanh chóng được đưa vào bệnh xá đảo Trường Sa

Theo người bệnh, khoảng 13 giờ ngày 29/7, ông xuất hiện đau vùng thượng vị và hạ sườn phải, sau đó sốt, rét run, buồn nôn và nôn nhiều. Dù đã tự dùng thuốc giảm đau, hạ sốt nhưng tình trạng không cải thiện nên được đưa vào Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu.

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Bác sĩ tiếp nhận kết quả thăm khám bệnh nhân

Qua thăm khám và siêu âm, các y, bác sĩ xác định bệnh nhân bị vàng da tắc mật do sỏi ống mật chủ đoạn thấp trên nền đã cắt túi mật. Ngay sau khi tiếp nhận, kíp quân y khẩn trương truyền dịch, sử dụng kháng sinh, thuốc giảm đau, giãn cơ và theo dõi sát diễn biến lâm sàng. Hiện bệnh nhân vẫn trong tình trạng nặng, tiếp tục được điều trị và theo dõi chặt chẽ.

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Bác sĩ chụp X quang chuẩn đoán tình trạng bệnh nhân

Việc cấp cứu, điều trị kịp thời ngư dân trên ngư trường là nhiệm vụ thường xuyên của đội ngũ quân y Trường Sa, góp phần bảo vệ sức khỏe ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, đồng thời khẳng định vai trò điểm tựa tin cậy của lực lượng Hải quân trong đồng hành cùng ngư dân phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

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Thu Lan/VOV1
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