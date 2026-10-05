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Cầu 79 tỷ đồng ở Quảng Ngãi chờ đường dẫn, nhà thầu chờ mặt bằng

Thứ Hai, 11:39, 05/10/2026
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VOV.VN - Dự án cầu Sơn Mùa, tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành hơn 80% khối lượng, nhưng tuyến đường dẫn phía xã Sơn Tây vẫn còn vướng mặt bằng của 13 hộ dân. Máy móc, nhân lực đã được nhà thầu tập kết song phần việc còn lại chưa thể triển khai đồng bộ.

Dự án cầu Sơn Mùa (Quảng Ngãi) và đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài hơn 437 m, tổng mức đầu tư khoảng 79 tỷ đồng. Riêng phần cầu dài khoảng 175 m, gồm 5 nhịp, rộng 7 m, đáp ứng quy mô 2 làn xe. Tuyến đường dẫn dài hơn 300 mét, nền đường rộng khoảng 14 m, mặt đường rộng 7 m.

Công trình được khởi công xây dựng từ năm 2024 nằm trên tuyến giao thông kết nối Sơn Tây, Sơn Tây Thượng và Măng Bút, tiếp tục kết nối với tuyến Trường Sơn Đông. Khi hoàn thành, công trình sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương của người dân khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi.

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Cầu Sơn Mùa, tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành hơn 80% khối lượng, nhưng tuyến đường dẫn phía xã Sơn Tây vẫn còn vướng mặt bằng của 13 hộ dân.

Phần cầu cơ bản hoàn thiện trong năm 2025. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, tuyến đường dẫn được điều chỉnh hướng tuyến và phương án mới được phê duyệt vào tháng 1/2026. Việc này kéo theo yêu cầu tổ chức lại công tác giải phóng mặt bằng. Đến tháng 4/2026, nhà thầu mới có thể triển khai thi công trở lại.

Sau khi phương án điều chỉnh được phê duyệt, nhà thầu tiến hành thi công hệ thống cống thoát nước, tường chắn và đấu nối công trình kè chống sạt lở vào mố cầu M1. 

Điểm nghẽn hiện nay nằm tại phần đường dẫn phía xã Sơn Tây với 13 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, 4 hộ có đất ở nông thôn kết hợp đất trồng cây hàng năm khác; các hộ còn lại chủ yếu bị ảnh hưởng đất nông nghiệp. Một số vị trí đầu tuyến ảnh hưởng đến tường rào; khu vực gần mố cầu có thêm các công trình, vật kiến trúc.

Tại công trường, nhà thầu đã tập kết máy móc, nhân lực và vật tư, chỉ chờ có mặt bằng là triển khai thi công. Ông Nguyễn Hữu Định, cán bộ kỹ thuật Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành Đạt cho biết, đơn vị đã bố trí 3 máy đào, 4 xe ben cùng 3 đội công nhân sẵn sàng thi công: 

“Hiện nay trên công trường, máy móc của đơn vị thi công cũng đã tập kết tại vị trí cầu Sơn Mùa. Trang thiết bị, sắt thép và vật tư, vật liệu cũng đã được cung cấp đầy đủ tại công trường, chỉ chờ mặt bằng. Đơn vị thi công cũng đã từng báo cáo với chủ đầu tư, đề nghị khẩn trương sớm có mặt bằng sạch để thi công do mùa mưa đang đến gần. Cho nên nhà thầu cần sớm có mặt bằng để thi công nhanh nhất có thể, kịp tiến độ đã đề ra với chủ đầu tư”, ông Nguyễn Hữu Định cho biết thêm.

Không chỉ nhà thầu, người dân trong khu vực cũng mong cho công trình sớm hoàn thành, chấm dứt tình trạng đi lại khó khăn kéo dài.

Gia đình ông Đỗ Văn Khương, ở thôn Huy Măng, xã Sơn Tây, bị ảnh hưởng một phần mái hiên và khu vực tiệm tóc đang kinh doanh khi thực hiện mở rộng đường dẫn vào cầu Sơn Mùa. Ông Khương cho biết, gia đình đã được kiểm đếm, có phương án giá bồi thường và sẵn sàng phối hợp giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, gia đình ông mong muốn tuyến đường được điều chỉnh hợp lý để hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

“Gia đình tôi sẵn sàng thống nhất giải phóng mặt bằng, để đơn vị thi công làm cho xong dự án. Con đường này khi hoàn thành sẽ tạo sự thông thoáng hơn cho người dân đi lại. Học sinh đi lại ở đây rất đông, tuyến đường cũ đang rất nhỏ, còn cây cầu thì đứt gãy, không thể đi được. Bây giờ cũng mong muốn hoàn thiện càng nhanh, càng sớm càng tốt để người dân thuận tiện đi lại trên con đường này” - ông Đỗ Văn Khương chia sẻ. 

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Cầu Sơn Mùa xây dựng xong nhưng đường dẫn lên mố cầu M1 chưa hoàn thành.

Theo người dân, công trình kéo dài khiến việc đi lại, sinh hoạt gặp nhiều trở ngại. Học sinh và người dân khi qua lại giữa hai khu vực phải sử dụng tuyến đường vòng, mất thêm thời gian và quãng đường.

Chủ đầu tư cho biết, phương án bồi thường, hỗ trợ đã được lập và niêm yết. Mục tiêu là hoàn thành phê duyệt phương án, chi trả cho người dân trong tháng 10 để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu.

Cầu Sơn Mùa hiện đạt hơn 80% khối lượng. Để hoàn thành công trình, phần đường dẫn còn lại phải được thi công đồng bộ sau khi có mặt bằng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với nhà thầu, tư vấn giám sát và chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu hoàn tất giải phóng mặt bằng trong tháng 10/2026.

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Đường dẫn nối Cầu Sơn Mùa với đường Trường Sơn Đông đang được xây dựng.

Ông Phạm Đình Thắng, Phó Trưởng phòng 6, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau khi phương án điều chỉnh được phê duyệt, đơn vị thi công đã triển khai trở lại từ tháng 4/2026 và đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục đã có mặt bằng:

Ông Phạm Đình Thắng cho biết thêm: “Từ tháng 4 năm nay, thực hiện hệ thống cống thoát nước, điểm đấu tường chắn của cầu và đấu nối công trình kè chống sạt lở của trung tâm huyện Tây Sơn cũ (nay là khu vực giáp ranh 2 xã Sơn Tây và Sơn Tây Thượng) vào mố cầu M1. Hiện tại, các hạng mục này đã hoàn thành khoảng 90%. Chủ đầu tư cùng với nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát sẽ khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương để hoàn thiện, thông tuyến cầu này trước ngày 31/12/2026”.

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Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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