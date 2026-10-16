Đưa kỹ năng số đến với người dân trên đảo Hòn Chuối, Cà Mau

Đợt hỗ trợ lần này, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Chuối cùng lực lượng Công an đã trực tiếp hướng dẫn người dân truy cập, kích hoạt và sử dụng ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID).

Lực lượng biên phòng cùng công an đã ra đến đảo Hòn Chuối để hỗ trợ người dân về kỹ năng số.

Bên cạnh đó, tổ công tác cũng đã tận tình hỗ trợ người dân thực hiện một số kỹ năng cơ bản trong phòng, chống lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng và các bước tham gia sử dụng hòm thư điện tử tố giác tội phạm.

Đảo Hòn Chuối thuộc xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau, nằm cách đất liền khoảng 18 hải lý. Trên đảo hiện có 65 hộ dân sinh sống, điều kiện sinh hoạt, giao thông và hạ tầng viễn thông còn nhiều khó khăn, phần lớn cư dân sống bằng nghề nuôi biển và đánh bắt hải sản nên việc tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế.

Nhiều người dân trên đảo Hòn Chuối tập hợp để được hỗ trợ. Bà con cũng được tiếp thu kiến thức về nhận diện và chống lừa đảo trên mạng.

Trung tá Nguyễn Văn Qươn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hòn Chuối (Bộ Đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) cho biết thêm, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục hỗ trợ các hộ dân còn lại để hoàn thành kích hoạt và sử dụng ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID) và thành thục trong việc sử dụng các kỹ năng số nhằm phục vụ tốt cho đời sống và sản xuất của người dân trên đảo.

Hoạt động này không chỉ giúp người dân vùng biển đảo xa xôi tiếp cận với ký năng số cần thiết, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển đảo của Tổ quốc.