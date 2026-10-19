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Đưa nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn vào tới trung tâm TP.HCM

Thứ Hai, 14:20, 19/10/2026
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VOV.VN - Trưa 19/10, nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn nặng hơn 3.400 tấn đã vượt cầu Phú Mỹ, đi qua khu vực đảo Kim Cương và sẽ đến Bến Bạch Đằng vào lúc 14h.

 

Sáng 19/10, đoàn tàu lai dắt sà lan chở nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn tiếp tục hành trình từ khu vực neo đậu trên luồng Soài Rạp về trung tâm TP.HCM, sau khi hoàn thành chặng đầu tiên trong ngày 18/10.

Đoàn bắt đầu hành trình từ cảng Đông Xuyên (Vũng Tàu) lúc 5h30 ngày 18/10, vận chuyển tổ hợp vòm thép và hệ khung đỡ nặng hơn 3.400 tấn trên quãng đường thủy dài khoảng 124 km. Đến hơn 17h cùng ngày, đoàn đã di chuyển khoảng 75,6 km và neo đậu qua đêm tại phao SR05 trên luồng Soài Rạp, khu vực Cần Giờ.

Dua nhip chinh cau di bo qua song sai gon vao toi trung tam tp.hcm hinh anh 1
Đoàn lai dắt đi qua cầu Phú Mỹ tiến vào trung tâm TP.HCM (Ảnh: Hà An)

Sáng 19/10, đoàn tiếp tục di chuyển qua khu vực cầu Bình Khánh, rạch Phú Xuân và Mũi Đèn Đỏ. Đến khoảng 11h30, đoàn đã vượt qua cầu Phú Mỹ để tiến vào trung tâm TP.HCM.

Dự kiến đến 14h, nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sẽ về đích tại khu vực Bến Bạch Đằng để chuẩn bị sẵn sàng cho việc hợp long vào ngày 21/10 tới.

Để phục vụ thi công lắp đặt, Sở Xây dựng TP.HCM thông báo cấm luồng tạm thời tại khu vực thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn trong một số khung giờ ngày 19, 21 và 22/10 để lắp dựng, hợp long vòm thép chính.

Dua nhip chinh cau di bo qua song sai gon vao toi trung tam tp.hcm hinh anh 2
Khu vực dự kiến lắp đặt cũng đã sẵn sàng (ảnh: Hà Khánh)

Cụ thể, ngày 19/10, từ 13h đến 19h, khu vực này sẽ cấm luồng tạm thời để di chuyển đoàn sà lan vận chuyển kết cấu vòm thép vào vị trí và neo giữ tại công trường.

Trong hai ngày 21 và 22/10, từ 2h đến 18h mỗi ngày, luồng tiếp tục được cấm tạm thời để xoay sà lan, nâng hạ, định vị và hợp long kết cấu vòm thép cầu chính.

Công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Nutifood đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng.

Cầu kết nối khu vực Công viên Bến Bạch Đằng (Quận 1 cũ), Công viên bờ sông Sài Gòn (TP Thủ Đức). Cầu có chiều dài khoảng 720 m, chiều rộng từ 6 - 11 m, tĩnh không thông thuyền 80 x 10 m.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc lá dừa nước - biểu tượng thân thuộc của vùng đất phương Nam, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn chính thức khởi công vào dịp 30/4/2025. Công trình được kỳ vọng sẽ trở thành một biểu tượng mới trong tương lai của TP.HCM.

 

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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