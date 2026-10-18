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Nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được lai dắt về Bến Bạch Đằng

Chủ Nhật, 10:06, 18/10/2026
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VOV.VN - Ngày 18/10, nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn bắt đầu hành trình được lai dắt từ Vũng Tàu về Bến Bạch Đằng (TP.HCM). Tổ hợp kết cấu nặng hơn 3.400 tấn dự kiến vượt 124 km đường thủy, đến công trường chiều 19/10 để chuẩn bị hợp long.

Từ sáng sớm 18/10, nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được lai dắt từ khu vực cảng Đông Xuyên (Vũng Tàu) về Bến Bạch Đằng, TP.HCM.

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Nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn bắt đầu được lai dắt về Bến Bạch Đằng (ảnh: Đại Dũng)

Tổ hợp vận chuyển gồm kết cấu vòm thép dài 187m, cao hơn 20m cùng hệ khung đỡ, tổng trọng lượng hơn 3.400 tấn, được đặt trên sà lan chuyên dụng có trọng tải 14.000 tấn.

Trước đó, từ đêm 15 đến rạng sáng 16/10, hơn 100 kỹ sư, chuyên gia và công nhân của Tập đoàn Đại Dũng đã hoàn tất việc hạ thủy kết cấu xuống sà lan. Quá trình này sử dụng 30 mô-đun xe tự hành đa trục, kết hợp hệ thống bơm, xả nước để cân bằng tải trọng, kéo dài khoảng 4 giờ.

Theo lộ trình, đoàn lai dắt di chuyển qua sông Dinh, vịnh Gành Rái, luồng Soài Rạp và dự kiến neo đậu tại phao SR05 vào chiều 18/10.

Sáng 19/10, đoàn sẽ tiếp tục hành trình qua khu vực cầu Bình Khánh, rạch Phú Xuân, Mũi Đèn Đỏ và cầu Phú Mỹ trước khi tiến vào trung tâm TP.HCM. Dự kiến, nhịp cầu sẽ đến khu vực Bến Bạch Đằng trong khoảng 14-15h cùng ngày.

Đoàn vận chuyển gồm một tàu kéo chính, hai tàu lai dắt hỗ trợ và một tàu kéo dự phòng. Quá trình di chuyển có sự phối hợp của lực lượng hoa tiêu, cảng vụ và các đơn vị liên quan để bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

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Sau khi đến công trường, nhịp chính sẽ được định vị, căn chỉnh và chuẩn bị đấu nối. Dự kiến, công trình sẽ hợp long nhịp chính vào ngày 21/10/2026. Tiến độ vận chuyển có thể thay đổi tùy điều kiện thời tiết và thủy văn.

Để phục vụ thi công lắp đặt, Sở Xây dựng TP.HCM thông báo cấm luồng tạm thời tại khu vực thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn trong một số khung giờ ngày 19, 21 và 22/10 để lắp dựng, hợp long vòm thép chính.

Cụ thể, ngày 19/10, từ 13h đến 19h, khu vực này sẽ cấm luồng tạm thời để di chuyển đoàn sà lan vận chuyển kết cấu vòm thép vào vị trí và neo giữ tại công trường.

Trong hai ngày 21 và 22/10, từ 2h đến 18h mỗi ngày, luồng tiếp tục được cấm tạm thời để xoay sà lan, nâng hạ, định vị và hợp long kết cấu vòm thép cầu chính.

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Phối cảnh cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Nutifood đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng.

Cầu kết nối khu vực Công viên Bến Bạch Đằng (Quận 1 cũ), Công viên bờ sông Sài Gòn (TP Thủ Đức). Cầu có chiều dài khoảng 720 m, chiều rộng từ 6 - 11 m, tĩnh không thông thuyền 80 x 10 m.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc lá dừa nước - biểu tượng thân thuộc của vùng đất phương Nam, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn chính thức khởi công vào dịp 30/4/2025. Công trình được kỳ vọng sẽ trở thành một biểu tượng mới trong tương lai của TP.HCM.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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