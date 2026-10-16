Xuyên đêm hạ thủy tổ hợp 3.400 tấn của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Canh từng centimet trên mặt nước

Nhằm tận dụng tối đa điều kiện thủy văn được đối chiếu kỹ lưỡng từ nhiều tháng trước, đêm 15/10, tại công trường thuộc nhà máy Đại Dũng (cảng Đông Xuyên, Vũng Tàu), các đơn vị tiến hành hạ thủy khối thép 3.400 tấn của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Toàn cảnh nhà máy Đại Dũng trước giờ tổ hợp cầu đi bộ hạ thủy. (Ảnh: NTF)

Tiếp nhận tổ hợp kết cấu cầu là sà lan chuyên dụng có trọng tải toàn phần hơn 14.000 tấn, chiều dài hơn 100m, rộng 36m và độ mớn nước 6,1m.

Trước thời điểm hạ thủy, sà lan đã được đưa vào vị trí, neo giữ chắc chắn và kết nối với cầu cảng thông qua hệ thống cầu dẫn, tạo điều kiện để các module SPMT (thiết bị vận tải hạng nặng chuyên dụng) di chuyển lên boong.

Sà lan sẵn sàng ở vị trí. (Ảnh: NTF)

Đúng 22h, dàn 30 module xe tự hành đa trục SPMT bắt đầu đưa tổ hợp kết cấu cầu chính và hệ khung đỡ dài 156m, cao hơn 20m với tổng trọng lượng 3.400 tấn về phía sà lan. Hàng trăm kỹ sư, công nhân giám sát từng mét di chuyển của hệ thống, đảm bảo lực lượng trên bờ và dưới sà lan phối hợp nhịp nhàng.

Đội ngũ kỹ sư và giám sát theo dõi quá trình hạ thủy. (Ảnh: NTF)

Sau khoảng 4 giờ di chuyển, toàn bộ khung kết cấu tiến vào đúng. Đúng 2h15 sáng ngày 16/10, công tác hạ thủy cơ bản hoàn thành.

Trong khoảng 48 giờ tiếp theo, đội ngũ kỹ thuật sẽ tiến hành kéo căng các cụm cáp neo liên kết hệ khung đỡ với các móc cố định trên boong sà lan, bảo đảm kết cấu được giữ ổn định trong quá trình vận chuyển.

Cảng vụ TP.HCM sẽ tiến hành nghiệm thu và cấp phép, hoàn tất các thủ tục cần thiết trước khi sà lan bắt đầu hành trình.

Đảm bản an toàn tuyệt đối cho quá trình hạ thủy. (Ảnh: NTF)

Cây cầu “lá dừa nước” sẽ vượt 124 km đưa về bến trung tâm

Theo kế hoạch, sáng 18/10, đoàn lai dắt sẽ chính thức nhổ neo tại cảng Đông Xuyên, mở đầu hải trình 124 km đường thủy tiến về trung tâm TP.HCM.

Một tàu kéo công suất lớn đảm nhiệm lực kéo chính, hai tàu lai dắt hoạt động áp mạn điều chỉnh hướng đi, cùng một tàu kéo dự phòng túc trực suốt hành trình. Toàn bộ phương tiện lưu thông trên tuyến luồng đều phải tuân thủ hướng dẫn giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 5 km, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng tới đoàn lai dắt.

Đoàn sà lan lai đắt sẽ vượt 124 km đường thủy tiến về trung tâm TP.HCM. (Ảnh: NTF)

Hải trình đưa khối kết cấu 3.400 tấn sẽ đi qua vịnh Ghềnh Rái, men theo các tuyến sông Dinh, Thị Vải, Lòng Tàu, Nhà Bè rồi tiến vào sông Sài Gòn. Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối, đoàn sà lan chỉ di chuyển vào ban ngày và dừng neo đậu kiên cố tại một điểm vào ban đêm.

Tập thể kỹ sư, công nhân đã hạ thủy thành công tổ hợp cầu. (Ảnh: NTF)

Dự kiến, chiều 19/10, sà lan sẽ về đến khu vực neo đậu phía bờ Thủ Thiêm, chờ triển khai công tác hợp long theo kế hoạch vào ngày 21/10.

Trước đó Sở Xây dựng TP.HCM thông báo hạn chế lưu thông đường thủy nội địa phục vụ thi công gói thầu xây lắp số 2, thuộc dự án xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Việc cấm luồng tạm thời diễn ra ngày 19/10 và từ 2 giờ đến 18 giờ trong hai ngày 21, 22/10.

Biểu tượng mới bên sông Sài Gòn, kết nối tương lai thành phố Lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước gắn liền với vùng đất Nam Bộ, cây cầu được kỳ vọng trở thành một điểm nhấn kiến trúc mới của TP.HCM, nơi người dân và du khách có thể dạo bước, ngắm nhìn sông Sài Gòn và trải nghiệm thành phố từ một góc nhìn khác. Công trình do Nutifood tài trợ là món quà doanh nghiệp dành tặng người tiêu dùng như một lời tri ân cho sự tin yêu và đồng hành trong suốt hành trình phát triển. Khi hoàn thành, cây cầu không chỉ kết nối hai bờ sông mà còn góp thêm một không gian công cộng, một điểm hẹn mới cho người dân và du khách giữa lòng thành phố. Công trình không chỉ giải quyết bài toán giao thông đi bộ kết nối phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Bến Bạch Đằng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, mà còn mở ra một không gian sinh hoạt công cộng mới. Mặt cầu sẽ được bố trí làn cho người đi bộ, đường dạo ngắm cảnh, lối tiếp cận cho người khuyết tật, xe đạp… Khi nhịp vòm chính được khóa lại giữa đôi bờ sông Sài Gòn trong những ngày tới, TP.HCM sẽ đón nhận thêm một biểu tượng kiến trúc mới – nơi người dân và du khách cùng dạo bước, chiêm ngưỡng nhịp sống năng động của thành phố từ góc nhìn lộng gió giữa dòng sông.