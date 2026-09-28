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Dùng 100 mét khối cát để lấp hố sụt sâu 17,6m tại tỉnh Quảng Trị

Thứ Hai, 15:51, 28/09/2026
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VOV.VN - Xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị huy động phương tiện, máy móc tiến hành đổ cát lấp hố sụt sâu 17,6m trên tuyến đường liên xã An Mỹ - Bản Chùa, thuộc thôn An Tuyền.

Xã Hiếu Giang tiến hành đổ 10 xe cát, tổng cộng hơn 100m³ cát để lấp hố sụt sâu lún. Để đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện lưu thông, chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi, lắp đặt rào chắn và biển cảnh báo tại vị trí hố sụt, hạn chế phương tiện lưu thông và không để người dân đến gần khu vực sụt lún cho đến khi có đánh giá về mức độ bảo đảm an toàn của cơ quan chuyên môn. Đồng thời, địa phương phối hợp với các sở, ngành liên quan để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các phương án, giải pháp tổng thể nhằm xử lý thực trạng sụt lún trên địa bàn xã.

dung 100 met khoi cat de lap ho sut sau 17,6m tai tinh quang tri hinh anh 1
Dùng 100m3 cát để lấp đầy hố sụt sâu 17,6m

Trước đó, vào khoảng 13h40 ngày 22/9, sau một tiếng nổ lớn, người dân tại địa phương đã phát hiện hố sụt lún bất thường xuất hiện ngay mép đường liên xã An Mỹ - Bản Chùa. Khu vực xảy ra sụt lún nằm gần nơi sinh sống của khoảng 10 hộ dân.

Hố sụt có bề mặt hình tròn, sâu khoảng 3m, phía trên rộng khoảng 1,5m2 kiểu hàm ếch, phía dưới chứa nước màu vàng, rộng khoảng 4m2. Đến ngày 25/9, hố có độ sâu đo được là 17,6m, tăng gần 6 lần so với thời điểm mới phát hiện.

Sau một ngày san lấp, đến nay hố sụt chưa ghi nhận thêm hiện tượng sụt lún. Chính quyền địa phương đã vệ sinh, làm sạch và tạm thời mở khoảng 2m mặt đường để tạo lối đi thuận lợi cho xe thô sơ và người dân.

dung 100 met khoi cat de lap ho sut sau 17,6m tai tinh quang tri hinh anh 2
Cơ quan chức năng đặt biển cảnh báo về hố sụt để đảm bảo an toàn cho người đi đường

Tuy nhiên, việc hố sụt có những diễn biến phức tạp, độ sâu tăng nhanh, từ 3m lên 17,6m chỉ trong vài ngày, cùng với việc khu vực này từng xuất hiện sụt lún cách đây khoảng 3 năm trước cho thấy nguy cơ vẫn cần được đặc biệt lưu ý. Vì vậy, địa phương vẫn tiếp tục theo dõi, quan trắc và bảo vệ khu vực, sẵn sàng có phương án xử lý nếu xuất hiện những diễn biến bất thường.

Ông Nguyễn Đăng Cần, Giám đốc Công ty Ford Ben - đơn vị thi công đổ cát lấp hố sụt cho biết: “Hiện tại, hiện trường đã được đổ đầy cát. Đơn vị tiếp tục theo dõi diễn biến của hố sụt này để có hướng xử lý và khắc phục”.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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