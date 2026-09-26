Sụt lún nghiêm trọng gần hồ thuỷ lợi hơn 11 triệu m3 nước ở Lâm Đồng

Tình trạng sụt lún, sạt trượt đất gần hồ Đắk Lông Thượng đã xuất hiện gần một tuần qua và đang có dấu hiệu tiếp tục diễn biến phức tạp đặc biệt nếu mưa lớn còn kéo dài.

Vết sụt lún, sạt trượt gần hồ thuỷ lợi Đắk Lông Thượng kéo dài gần 300m.

Khu vực sụt lún, sạt trượt đất gần hồ Đắk Lông Thượng có diện tích gần 15.000 m², chiều dài gần 300m. Vết sụt lún, sạt trượt chạy dọc theo bờ hồ và trong khu vực này cũng xuất hiện hàng loạt vết nứt lớn, kéo dài khác.

Sụt lún, sạt trượt đã khiến một tuyến đường bê tông trong khu vực bị đứt gãy hoàn toàn; một số homestay có nguy cơ sập đổ cùng nhiều cây trồng của người dân bị ảnh hưởng.

Sụt lún, sạt trượt đất gây đứt gãy đường bê tông.

Vào chiều 25/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến hiện trường kiểm tra khu vực sụt lún, sạt trượt đất gần hồ Đắk Lông Thượng và đánh giá tình hình là nghiêm trọng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chính quyền xã Bảo Lâm 2 và các ngành chức năng theo dõi sát diễn biến, chủ động phương án bảo vệ an toàn hồ, đập; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân có nhà ở, đất sản xuất gần khu vực nguy hiểm; thực hiện ngay việc đo đạc, kiểm kê hiện trạng, thu thập, đánh giá dữ liệu quan trắc, kiểm tra địa chất và xác định cụ thể mức độ nguy hiểm tại khu vực sụt lún, sạt trượt. Cùng với đó phải có phương án di dời toàn bộ người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; tuyệt đối không để người dân di chuyển qua lại tại khu vực đang sụt lún. Bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để theo dõi, cảnh báo và kịp thời xử lý khi có tình huống phát sinh.

Một số homestay gần hồ thủy lợi Đắk Lông Thượng có nguy cơ sập đổ do đất sụt lún, sạt trượt.

Hồ thủy lợi Đắk Lông Thượng, thuộc thôn Lộc Đức 10, xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng được xây dựng cách đây 19 năm có dung tích chứa hơn 11 triệu m³ nước. Hồ bảo đảm cung cấp nước tưới cho hơn 2.000 ha cà phê của người dân trên địa bàn xã Bảo Lâm 1 và xã Bảo Lâm 2.

Khu vực gần hồ Đắk Lông Thượng bắt đầu xảy ra tình trạng sụt lún, sạt trượt đất từ năm 2012 và tiếp tục có những diễn biến phức tạp cho dến nay.