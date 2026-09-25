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"Hố tử thần" sâu hơn 17m xuất hiện ngay sát đường giao thông ở Quảng Trị

Thứ Sáu, 20:42, 25/09/2026
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VOV.VN - Hai hố sụt lún đất vừa xuất hiện tại xã Hiếu Giang và xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị. Trong đó, một hố nằm sát đường giao thông, sâu 17,6m; hố còn lại xuất hiện trong sân trường học.

Tại xã Hiếu Giang, hố sụt nằm bên mép đường liên xã An Mỹ - Bản Chùa, thuộc thôn An Truyền, cách nhà dân khoảng 5m. Khoảng 13h40 ngày 22/9, người dân nghe tiếng nổ lớn rồi phát hiện hố sụt bất thường. Ban đầu, hố sâu khoảng 3m, diện tích miệng hố khoảng 1,5m2, phía dưới có dạng hàm ếch và chứa nước màu vàng. Đến chiều 25/9, độ sâu hố được đo khoảng 17,6m. Đáng chú ý, cách vị trí này khoảng 100m, cách đây 3 năm cũng từng xuất hiện một hố sụt tương tự nhưng nhỏ hơn. Khi đó, địa phương đã đổ đất lấp hố.

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Hố sụt tại xã Hiếu Giang sâu hơn 17m

Khu vực hố sụt hiện được rào chắn, cắm biển cảnh báo và hạn chế phương tiện qua lại. Cơ quan chuyên môn nhận định khu vực này có nền địa chất karst, với các hang hốc và dòng chảy nước ngầm trong lòng đất.

Tại xã Kim Ngân, một hố sụt khác xuất hiện trong khu vực sân thể dục - thể thao của Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Ngân Thủy vào chiều 24/9. Hố sâu khoảng 3 - 4m, miệng rộng khoảng 1m, làm hư hỏng một phần mặt sân. Nhà trường đã khoanh vùng, dựng hàng rào, cắm biển cảnh báo và tạm dừng các hoạt động tại khu vực này.

Chiều 25/9, ông Lê Văn Bảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra hiện trường hai điểm sụt lún đất tại xã Hiếu Giang và xã Kim Ngân, yêu cầu các địa phương triển khai biện pháp bảo đảm an toàn, theo dõi diễn biến địa chất. Ông Lê Văn Bảo thống nhất phương án bơm cát vào hố sụt, tiếp tục theo dõi diễn biến địa chất và tính đến việc khoan thăm dò để xác định nguyên nhân, có giải pháp xử lý phù hợp.

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Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kiểm tra các vị trí sụt lún đất

Tại xã Hiếu Giang, ông Lê Văn Bảo yêu cầu Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với xã triển khai các biện pháp xử lý, đánh giá mức độ an toàn của tuyến đường trước khi xem xét tháo dỡ hàng rào bảo vệ. Về lâu dài, các cơ quan liên quan cần đề xuất giải pháp tổng thể đối với tình trạng sụt đất trên địa bàn. Đối với điểm sụt lún tại xã Kim Ngân, địa phương và nhà trường tiếp tục theo dõi diễn biến sụt lún, kiểm tra các công trình lân cận, duy trì biện pháp cảnh báo và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh.

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Quân đội giúp người dân Quảng Trị khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Hai ngày 14 và 15/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.Các lực lượng đã khẩn trương có mặt tại những địa bàn bị ảnh hưởng, giúp người dân dọn dẹp, khắc phục thiệt hại và ổn định cuộc sống.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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