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Nhà giàn DK1/10 kịp thời cấp cứu ngư dân nghi bị đột quỵ trên biển

Thứ Ba, 09:14, 04/08/2026
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VOV.VN - Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10 (Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân) đã kịp thời cấp cứu một ngư dân nghi bị đột quỵ khi tàu cá đang hoạt động trên biển, đồng thời hướng dẫn phương tiện nhanh chóng đưa nạn nhân vào bờ điều trị.

Theo đó, khoảng 12h ngày 3/8, ghe cá BT 92819 TS do ông Đoàn Văn Thành làm thuyền trưởng, chủ tàu là ông Đoàn Văn Lập (xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long), đang hoạt động trên biển đã tiếp cận Nhà giàn DK1/10 đề nghị hỗ trợ y tế cho ngư dân Nguyễn Văn Tý (sinh năm 1993, quê tỉnh Bạc Liêu) bị tai nạn lao động.

nha gian dk1 10 kip thoi cap cuu ngu dan nghi bi dot quy tren bien hinh anh 1
Quân y nhà giàn DK1/10 cấp cứu ngư dân

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ Quân y Nhà giàn DK1/10 xuống tàu kiểm tra tình trạng bệnh nhân. Qua thăm khám, bệnh nhân trong tình trạng gọi hỏi không đáp ứng, không tiếp xúc được; huyết áp 135/80 mmHg, mạch 95 lần/phút, thân nhiệt 37 độ C. Qua đánh giá ban đầu, quân y nhận định bệnh nhân có dấu hiệu nghi đột quỵ và tiến hành cấp cứu, sử dụng thuốc trợ tim, trợ sức.

nha gian dk1 10 kip thoi cap cuu ngu dan nghi bi dot quy tren bien hinh anh 2
Hướng dẫn ngư dân tiếp cận nhà giàn đưa bệnh nhân lên cấp cứu

Sau khi sơ cứu, cán bộ quân y hướng dẫn thuyền trưởng khẩn trương đưa tàu cơ động vào bờ để được điều trị chuyên sâu. Đến 12 giờ 20 phút cùng ngày, tàu cá đã đưa bệnh nhân rời khu vực Nhà giàn DK1/10, hành trình vào bờ theo hướng Cà Mau.

Việc kịp thời hỗ trợ cấp cứu ngư dân thêm một lần khẳng định vai trò của Nhà giàn DK1 là điểm tựa vững chắc của ngư dân trên các ngư trường truyền thống, đồng thời lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” luôn sẵn sàng giúp đỡ nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

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Quân y Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị tắc mật

VOV.VN - Chiều 30/7, Bệnh xá đảo Trường Sa (Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đã tiếp nhận, cấp cứu ngư dân Nguyễn Thanh Long (54 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi), lao động trên tàu cá QNg-95555 TS, trong tình trạng đau bụng dữ dội, vàng da và có dấu hiệu nhiễm trùng đường mật.

Thu Lan/VOV1
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