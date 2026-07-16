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El Nino mạnh dần, nhiệt độ cả nước có thể cao hơn trung bình tới 2°C

Thứ Năm, 08:56, 16/07/2026
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VOV.VN - El Nino được dự báo mạnh dần trong những tháng cuối năm, có thể đạt cường độ rất mạnh, khiến nhiệt độ trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 1-2°C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, ENSO đang trong trạng thái El Nino. Dự báo trong khoảng ba tháng tới (tháng 8-10), hiện tượng ENSO duy trì trong trạng thái El Nino, xu hướng mạnh dần với xác suất đạt cường độ từ mạnh đến rất mạnh ở mức 90% (khoảng 42% đạt cường độ mạnh và 48% đạt cường độ rất mạnh).

Cũng trong 3 tháng này, hoạt động của bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 6,8 cơn, đổ bộ vào đất liền 2,7 cơn).

Các đợt mưa vừa, mưa to khả năng xuất hiện trên cả nước, nguy cơ đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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Xác suất cao El Nino rất mạnh hình thành trong những tháng cuối năm, nắng nóng gia tăng ở Trung Bộ vào tháng 8-9. (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, nắng nóng tiếp tục xảy ra và gia tăng hơn về cường độ tại các địa phương từ Thanh Hóa đến TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ trong giai đoạn tháng 8-9. Số ngày nắng nóng có thể xảy ra nhiều hơn trung bình nhiều năm và so với cùng kỳ năm 2025 ở Trung Bộ.

Cũng trong hai tháng 8-9, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn 0,5-1,5°C so với trung bình, tháng 10 cao hơn 1-2°C.

Từ tháng 11/2026-1/2027, hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì với xác suất từ mạnh đến rất mạnh đạt mức 95% (xác suất 20% đạt cường độ mạnh và 75% đạt cường độ rất mạnh). Ngoài ra, theo dự báo cập nhật mới nhất thời kỳ từ tháng 10-12/2026, khả năng El Nino xác suất cao nhất đạt cường độ rất mạnh lên đến 81%.

3 tháng này, bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông 2,8 cơn, đổ bộ vào đất liền 1,1 cơn).

Cần đề phòng những đợt mưa vừa, mưa to tập trung nhiều tại Trung Bộ. Các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn có thể xảy ra trên cả nước.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ tháng 11/2026, không khí lạnh gia tăng về cường độ, tần suất và tác động tới thời tiết nước ta. Số ngày rét đậm, rét hại khả năng xuất hiện ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trong thời kỳ dự báo, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 1-2°C, có nơi cao hơn.

El Nino là từ được dùng để chỉ hiện tượng nóng lên dị thường của lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương, kéo dài 8 - 12 tháng hoặc lâu hơn, thường xuất hiện 3 - 4 năm một lần, song cũng có khi dày hơn hoặc thưa hơn.

La Nina là hiện tượng ngược lại với El Nino, khi lớp nước biển bề mặt ở khu vực nói trên lạnh đi dị thường, xảy ra với chu kỳ tương tự hoặc thưa hơn El Nino.

ENSO là chữ viết tắt của các từ ghép El Nino Southern Oscillation để chỉ cả 2 hai hiện tượng El Nino và La Nina.

 

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Trung Quốc: Siêu El Nino đang hình thành có thể phá kỷ lục năm 1997-1998

VOV.VN -Dựa trên kết quả giám sát mới nhất của Trung Quốc, nhiệt độ mặt biển ở khu vực xích đạo trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương liên tục ấm lên bất thường kể từ mùa Xuân năm nay, với hiện tượng El Nino bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng, có khả năng hình thành một siêu El Nino phá vỡ kỷ lục năm 1997-1998.

Huệ Nguyễn/VTC News
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