EVNHANOI khẳng định không có lịch cắt điện ngày 27/5

Trong cao điểm nắng nóng, EVNHANOI đã hoãn các lịch tạm ngừng cấp điện theo kế hoạch đã lập trước đó, trừ những trường hợp thật sự cần thiết nhằm ngăn ngừa nguy cơ sự cố.

EVNHANOI đang tăng cường ứng trực 24/24h, kiểm tra lưới điện tại các khu vực phụ tải tăng cao, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư thiết bị và sẵn sàng xử lý nhanh các tình huống phát sinh, nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô.

EVNHANOI khuyến nghị khách hàng tra cứu thông tin chính thức qua website evnhanoi.vn, ứng dụng EVNHANOI hoặc Tổng đài Chăm sóc khách hàng 19001288; không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

EVNHANOI khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và an toàn trong cao điểm nắng nóng: tắt các thiết bị không cần thiết, đặt điều hòa từ 26°C trở lên, hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn.

Trước đó, có thông tin EVNHANOI sẽ có kế hoạch tạm ngừng cấp điện một số xã, phường, trong đó có: Ba Đình, Hà Đông, Từ Liêm, Gia Lâm, Thanh Trì, Đông Anh, Thường Tín, Sóc Sơn, Sơn Tây,...