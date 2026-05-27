EVNHANOI khẳng định không có lịch cắt điện ngày 27/5

Thứ Tư, 08:31, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) khẳng định, trong ngày 27/5/2026, EVNHANOI không thực hiện lịch tạm ngừng cấp điện theo kế hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội. Một số thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về lịch cắt điện trong ngày là không chính xác.

Trong cao điểm nắng nóng, EVNHANOI đã hoãn các lịch tạm ngừng cấp điện theo kế hoạch đã lập trước đó, trừ những trường hợp thật sự cần thiết nhằm ngăn ngừa nguy cơ sự cố.

EVNHANOI đang tăng cường ứng trực 24/24h, kiểm tra lưới điện tại các khu vực phụ tải tăng cao, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư thiết bị và sẵn sàng xử lý nhanh các tình huống phát sinh, nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô.

EVNHANOI khuyến nghị khách hàng tra cứu thông tin chính thức qua website evnhanoi.vn, ứng dụng EVNHANOI hoặc Tổng đài Chăm sóc khách hàng 19001288; không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

EVNHANOI khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và an toàn trong cao điểm nắng nóng: tắt các thiết bị không cần thiết, đặt điều hòa từ 26°C trở lên, hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn.

Trước đó, có thông tin EVNHANOI sẽ có kế hoạch tạm ngừng cấp điện một số xã, phường, trong đó có: Ba Đình, Hà Đông, Từ Liêm, Gia Lâm, Thanh Trì, Đông Anh, Thường Tín, Sóc Sơn, Sơn Tây,...

 

PV/VOV.VN
Tag: lịch cắt điện EVN Hà Nội mất điện
Báo động nạn trộm cắt cáp điện đèn chiếu sáng vùng nông thôn Lâm Đồng
VOV.VN - Vừa qua, trên các tuyến đường nông thôn ở xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng được lắp đặt hệ thống đèn đường với tổng số tiền hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ sáng vài hôm thì hàng loạt trụ đèn đường bị trộm cắt dây cáp, khiến nhiều tuyến đường lại chìm trong bóng tối, người dân lo lắng mất an toàn...

Hàng loạt trụ đèn đường nông thôn ở Lâm Đồng bị trộm cắt dây điện
VOV.VN - Những ngày qua, người dân ở thôn Bình Lễ, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ) bức xúc khi hàng loạt trụ đèn đường bị trộm cắt dây điện.

Bí quyết tiết kiệm chi phí khi sạc xe điện
VOV.VN - Nhiều chủ xe điện chưa tận dụng các tính năng như sạc thông minh hoặc sạc giờ thấp điểm, dẫn đến chi phí cao hơn mức có thể tiết kiệm. Đồng thời, mức độ hài lòng của người dùng phụ thuộc lớn vào khu vực, loại bộ sạc và thương hiệu thiết bị.

Phụ tải điện miền Bắc liên tục lập kỷ lục, EVNNPC kêu gọi tăng cường tiết kiệm
VOV.VN - Công suất phụ tải điện miền Bắc thiết lập kỷ lục mới ở mức 27.955 MW vào ngày 25/5, tăng 5,8% so với ngày 15/05. Dự kiến cao điểm tối, lúc 22h đêm 25/5, phụ tải hệ thống điện miền Bắc có thể đạt 29.300MW.

EVNCPC tăng cường giải pháp tiết kiệm điện mùa nắng nóng 2026
VOV.VN - Trong bối cảnh dự báo nhu cầu phụ tải tăng cao, mùa nắng nóng năm 2026 được cảnh báo đến sớm và gay gắt hơn so với năm trước, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tiết kiệm điện (TKĐ) theo chỉ đạo mới của Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

