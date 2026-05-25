Phụ tải điện miền Bắc liên tục lập kỷ lục, EVNNPC kêu gọi tăng cường tiết kiệm

Theo Công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), dưới tác động của đợt nắng nóng gay gắt, phụ tải điện miền Bắc tiếp tục đà tăng mạnh, cao điểm tối 25/5 cao hơn khoảng 1.300 MW (tương đương 4,8%) so với cao điểm chiều cùng ngày, đánh dấu mức kỷ lục tiêu thụ mới trong năm 2026, vượt kỷ lục vận hành miền Bắc năm 2025 (kỷ lục ngày 4/8/2025 tại miền Bắc là 28.187 MW).

NSMO dự kiến tiêu thụ điện miền Bắc có thể lên tới 30.134 MW vào ngày 26/5, cao hơn xấp xỉ 7.000MW so với thời điểm trước nắng nóng (sản lượng tiêu thụ điện của miền Bắc ngày 26/5 dự kiến đạt 610 triệu kWh). Việc tiêu thụ điện tăng mạnh do nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 36–40°C. Dự báo nắng nóng tiếp tục duy trì đến ngày 27–28/5.

Theo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), tình trạng oi nóng không chỉ diễn ra vào ban ngày mà còn kéo dài đến đêm muộn, khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, tủ lạnh… tăng mạnh trên diện rộng. Đây là nguyên nhân chính khiến phụ tải điện tại miền Bắc liên tục duy trì ở mức rất cao trong những ngày qua.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, EVNNPC đang tập trung huy động tối đa nhân lực, vật tư, tăng cường kiểm tra vận hành lưới điện, chủ động các phương án xử lý sự cố nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Đồng thời, EVNNPC khuyến nghị khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm của hệ thống điện từ 12h00–15h00 và 20h30–24h00 nhằm góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.

Một số giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả được khuyến cáo gồm: Điều chỉnh điều hòa ở mức từ 26–27°C trở lên, kết hợp sử dụng quạt để tăng hiệu quả làm mát; Hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn trong giờ cao điểm; Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi không sử dụng; Ưu tiên sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; Khuyến khích các hộ gia đình, doanh nghiệp nghiên cứu triển khai điện mặt trời mái nhà tự sản – tự tiêu để chủ động nguồn điện tại chỗ.

Việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả không chỉ giúp giảm chi phí cho mỗi gia đình, doanh nghiệp mà còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia, hạn chế nguy cơ quá tải cục bộ trong những ngày nắng nóng cực đoan kéo dài.