Phụ tải điện miền Bắc liên tục lập kỷ lục, EVNNPC kêu gọi tăng cường tiết kiệm

Thứ Hai, 21:16, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công suất phụ tải điện miền Bắc thiết lập kỷ lục mới ở mức 27.955 MW vào ngày 25/5, tăng 5,8% so với ngày 15/05. Dự kiến cao điểm tối, lúc 22h đêm 25/5, phụ tải hệ thống điện miền Bắc có thể đạt 29.300MW.

Theo Công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), dưới tác động của đợt nắng nóng gay gắt, phụ tải điện miền Bắc tiếp tục đà tăng mạnh, cao điểm tối 25/5 cao hơn khoảng 1.300 MW (tương đương 4,8%) so với cao điểm chiều cùng ngày, đánh dấu mức kỷ lục tiêu thụ mới trong năm 2026, vượt kỷ lục vận hành miền Bắc năm 2025 (kỷ lục ngày 4/8/2025 tại miền Bắc là 28.187 MW).

NSMO dự kiến tiêu thụ điện miền Bắc có thể lên tới 30.134 MW vào ngày 26/5, cao hơn xấp xỉ 7.000MW so với thời điểm trước nắng nóng (sản lượng tiêu thụ điện của miền Bắc ngày 26/5 dự kiến đạt 610 triệu kWh). Việc tiêu thụ điện tăng mạnh do nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 36–40°C. Dự báo nắng nóng tiếp tục duy trì đến ngày 27–28/5.

Theo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), tình trạng oi nóng không chỉ diễn ra vào ban ngày mà còn kéo dài đến đêm muộn, khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, tủ lạnh… tăng mạnh trên diện rộng. Đây là nguyên nhân chính khiến phụ tải điện tại miền Bắc liên tục duy trì ở mức rất cao trong những ngày qua.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, EVNNPC đang tập trung huy động tối đa nhân lực, vật tư, tăng cường kiểm tra vận hành lưới điện, chủ động các phương án xử lý sự cố nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Đồng thời, EVNNPC khuyến nghị khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm của hệ thống điện từ 12h00–15h00 và 20h30–24h00 nhằm góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.

Một số giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả được khuyến cáo gồm: Điều chỉnh điều hòa ở mức từ 26–27°C trở lên, kết hợp sử dụng quạt để tăng hiệu quả làm mát; Hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn trong giờ cao điểm; Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi không sử dụng; Ưu tiên sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; Khuyến khích các hộ gia đình, doanh nghiệp nghiên cứu triển khai điện mặt trời mái nhà tự sản – tự tiêu để chủ động nguồn điện tại chỗ.

Việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả không chỉ giúp giảm chi phí cho mỗi gia đình, doanh nghiệp mà còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia, hạn chế nguy cơ quá tải cục bộ trong những ngày nắng nóng cực đoan kéo dài.

Nguyên Long/VOV1
Thủ tướng yêu cầu không để thiếu xăng dầu, điện
Thủ tướng yêu cầu không để thiếu xăng dầu, điện

VOV.VN - Chiều 7/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Hội đồng tư vấn chính sách, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, hai tháng năm 2026, các diễn biến mới trên thế giới tác động tới Việt Nam, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Làng nghề ở Thái Nguyên chật vật vì thiếu điện
Làng nghề ở Thái Nguyên chật vật vì thiếu điện

VOV.VN -   Là những làng nghề chè, có vùng nguyên liệu ổn định và kinh nghiệm sản xuất lâu năm, nhưng nhiều hộ dân ở 2 thôn Kim Lan, Đồng Bòng xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đang phải bán chè tươi thay vì chế biến. Nguyên nhân từ một vấn đề tưởng chừng rất cơ bản: đó là nguồn điện yếu, chập chờn, không đáp ứng nhu cầu.

Nắng nóng đặc biệt gay gắt: Hệ thống điện miền Bắc liên tục lập những kỷ lục mới
Nắng nóng đặc biệt gay gắt: Hệ thống điện miền Bắc liên tục lập những kỷ lục mới

VOV.VN - Nắng nóng gay gắt trên cả 3 miền khiến tiêu thụ điện cả nước trong 2 ngày cuối tuần vẫn ở mức rất cao. Trong đó, mặc dù là ngày Chủ nhật, phụ tải miền Bắc dự kiến đạt 26.800MW, cao hơn ngày 23/5 khoảng 300MW, đánh dấu mức kỷ lục tiêu thụ mới trong năm 2026 ở khu vực này.

Nắng nóng tiếp diễn trên diện rộng, nhiều khu vực vượt 38 độ C
Nắng nóng tiếp diễn trên diện rộng, nhiều khu vực vượt 38 độ C

VOV.VN - Nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, có nơi nhiệt độ vượt 38 độ C. Dự báo trong những ngày tới, tình trạng nắng nóng gay gắt còn duy trì, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Cần sớm có "thước đo kỹ thuật" cho trạm sạc xe điện
Cần sớm có "thước đo kỹ thuật" cho trạm sạc xe điện

VOV.VN - Làn sóng chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, nhưng tại một số khu đô thị lớn, "cuộc cách mạng" này đang vấp phải rào cản lớn ngay tại hầm của các tòa nhà chung cư.

