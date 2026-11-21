Với chủ đề “Kết nối việc làm - Phát triển nguồn nhân lực - Đồng hành cùng doanh nghiệp”, Ngày hội việc làm tại Cà Mau diễn ra từ 21-23/11, quy tụ khoảng 30 doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp cùng đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và Tây Nguyên.

Các đại biểu bấm bút khai mạc Ngày hội việc làm.

Các đơn vị mang đến hơn 40 vị trí việc làm với tổng nhu cầu tuyển dụng 7.674 chỉ tiêu, trải rộng trên nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Về cơ cấu tuyển dụng, thị trường lao động trong tỉnh Cà Mau cần tuyển 2.864 vị trí, tập trung chủ yếu vào nhóm lao động phổ thông và công nhân chế biến thủy sản.

Đối với thị trường ngoài tỉnh, các doanh nghiệp tại khu công nghiệp phía Nam mang đến 4.210 chỉ tiêu. Ngoài ra, các đơn vị dịch vụ cũng trực tiếp tư vấn 600 chỉ tiêu đi làm việc có thời hạn tại các thị trường tiềm năng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Nga.

Đông người dân về tham gia hoạt động của Ngày hội việc làm

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Minh Nhứt, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, cho biết tỉnh có nguồn nhân lực dồi dào với hơn 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động. Đây là lợi thế để tỉnh phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội luôn được xác định là nhiệm vụ thường xuyên.

Ông Nhứt đề nghị các doanh nghiệp tích cực cung cấp thông tin tuyển dụng minh bạch, tư vấn tận tình và bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người lao động. Đồng thời, kêu gọi người có nhu cầu chủ động nắm bắt cơ hội, mạnh dạn trao đổi với nhà tuyển dụng và không ngừng trau dồi kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau dự khai mạc Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau.

Qua hơn 80 phiên giao dịch việc làm trực tuyến và trực tiếp từ đầu năm 2026 đến nay, Cà Mau đã giải quyết việc làm cho hơn 59.700 người, đạt 101% kế hoạch đề ra. Trong đó, lao động ngoài tỉnh khoảng 36.600 người và hơn 1.720 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ngày hội Việc làm lần thứ II năm 2026 là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II đang diễn ra tại Cà Mau.