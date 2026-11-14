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Cà Mau trồng rừng vì hệ sinh thái xanh U Minh Hạ

Thứ Bảy, 18:18, 14/11/2026
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VOV.VN - Chiều 14/11, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ phát động trồng rừng và gắn biển công trình thanh niên tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

Dự án thực hiện tại xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau có tổng quy mô 30ha rừng tràm, tương ứng khoảng 600.000 cây giống tràm, được phân kỳ thực hiện qua hai giai đoạn dọc theo tuyến đường công vụ của PV GAS, sát hành lang tuyến ống dẫn khí PM3 – Cà Mau.

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Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau và đại diện đơn vị thực hiện dự án trao cây tràm cho lực lượng thanh niên.

Đến thời điểm tổ chức buổi lễ, giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành việc xuống giống trên diện tích 10 ha với 200.000 cây tràm. Trên cơ sở kết quả bước đầu này, các đơn vị thực hiện giai đoạn 2 nhằm phủ xanh 20 ha diện tích còn lại với khoảng 400.000 cây tràm.

Dự án trồng rừng tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ do Đoàn Thanh niên Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) làm đầu mối phối hợp triển khai cùng Vườn Quốc gia U Minh Hạ và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Lâm nghiệp Cà Mau.

Các đơn vị thực hiện công trình cam kết đồng hành lâu dài, toàn bộ 30ha rừng sau khi trồng sẽ tiếp tục được các bên phối hợp theo dõi, chăm sóc và bảo vệ nghiêm ngặt đến năm 2030.

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Trong điều kiện trời mưa, các lực lượng vẫn tích cực thực hiện trồng tràm.
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Đại diện đơn vị thực hiện dự án, tặng hoa cảm ơn lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau và Vườn Quốc gia U Minh Hạ đã đồng hành cùng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hoài Bắc, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Petrovietnam, Bí thư Đoàn Thanh niên PV GAS cho biết, việc triển khai dự án ngay tại khu vực gắn liền với công tác quản lý, vận hành công trình khí nhiều năm qua thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động sản xuất của doanh nghiệp với nhiệm vụ gìn giữ môi trường sinh thái bản địa; cũng góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ đa dạng sinh học tại địa phương.

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Cà Mau: Phá nhanh vụ trộm cắp tài sản trị giá khoảng 5 tỷ đồng

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Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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