Giải Marathon Cà Mau có gần 7.000 vận động viên tham dự

Sự kiện Marathon tỉnh Cà Mau phối hợp tổ chức lần này quy tụ gần 7.000 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào trong nước, quốc tế, cùng lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh và các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam tham gia.

Ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau tặng hoa cảm ơn nhà tài trợ.

Các vận động viên tranh tài ở 4 cự ly gồm: 5 km, 10 km, 21 km và 42 km trên các cung đường chạy tại phường An Xuyên, xã Hồ Thị Kỷ và xã Khánh An của tỉnh Cà Mau.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch nhằm tăng cường sức khỏe, hoàn thiện thể chất con người, góp phần phát triển nguồn nhân lực và nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Cự ly 5 và 10km đã diễn ra vào chiều ngày 14/11 và đã được trao giải.

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại lễ khai mạc.

Nhắc lại lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau mong muốn, mỗi người dân hãy chọn một môn thể thao thích hợp để tập luyện thường xuyên.

Vào chiều 14/11, giải chạy 5 km, 10 km đã diễn ra. Các cự ly còn lại sẽ được tổ chức chạy vào ngày 15/11.

Giải đấu năm nay càng thêm ý nghĩa khi gắn với các hoạt động của Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026; chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11; 86 năm Ngày truyền thống Cách mạng Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau (13/12/1940-13/12/2026).

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở VH-TT&DL Cà Mau tiếp nhận tài trợ.

Dịp này nhiều học sinh, sinh viên được nhà tài trợ tặng học bổng.

Sự kiện cũng là dịp để du khách về khám phá thiên nhiên kỳ thú, khí hậu trong lành, thưởng thức văn hóa ẩm thực đặc trưng và cảm nhận sự hiền hòa, nghĩa tình, mến khách của con người Cà Mau. Bên cạnh đó, mở ra cơ hội thúc đẩy giao lưu, hợp tác và thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp lữ hành đến khảo sát, tìm hiểu tiềm năng, lợi thế, chính sách ưu đãi phát triển du lịch của địa phương.