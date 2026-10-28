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Gần 2.000 đại biểu dự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Thứ Tư, 22:02, 28/10/2026
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VOV.VN - Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, sẽ diễn ra từ ngày 5-7/11 tới, tại Học viện Phật giáo Việt Nam (TP.HCM), kết hợp với Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981 - 7/11/2026).

 

Sự kiện là dịp nhìn lại quá trình hình thành, phát triển của Giáo hội, đánh giá kết quả hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ IX, đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn tiếp theo. Việc kiện toàn bộ máy tổ chức cũng là một trong những nội dung quan trọng, hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động và tiếp tục đóng góp của Phật giáo đối với xã hội.

So với chu kỳ 5 năm của các nhiệm kỳ trước, Đại hội lần này được tổ chức sớm hơn một năm để đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức trong bối cảnh điều chỉnh đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Gần 2.000 đại biểu dự kiến tham gia Đại hội, gồm 1.645 đại biểu tăng ni, các phật tử tiêu biểu, đại diện cơ quan Trung ương, địa phương và khách mời.

Chương trình nghị sự tập trung vào việc tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ IX, xác định phương hướng hoạt động nhiệm kỳ X và kiện toàn các cơ quan lãnh đạo của Giáo hội. Đại hội sẽ tiến hành kiện toàn Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ mới, xem xét thông qua Hiến chương Giáo hội sửa đổi lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội.

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 Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX

Phương châm “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả” được xác định là định hướng xuyên suốt trong nhiệm kỳ mới. Trên cơ sở đó, Giáo hội hướng tới hoàn thiện tổ chức, tăng cường năng lực quản trị, đổi mới công tác hoằng pháp và đào tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng các hoạt động phục vụ cộng đồng.

Theo thông cáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hệ thống Giáo hội hiện có gần 65.000 tăng ni, khoảng 19.000 cơ sở tự viện và 250 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Trong nhiệm kỳ 2022-2026, cả nước tổ chức 47 Đại giới đàn, có 18.819 giới tử thụ giới và 3.699 cư sĩ xuất gia. Bên cạnh đó, gần 35.000 lượt tăng ni được tham gia các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức pháp luật, quốc phòng và an ninh.

Trong lĩnh vực giáo dục Phật giáo, hoạt động đào tạo được duy trì tại các cơ sở trong nước, đồng thời tăng cường liên kết quốc tế thông qua hợp tác với 11 trường đại học, viện nghiên cứu nước ngoài. Công tác hoằng pháp cũng từng bước mở rộng hình thức tiếp cận, kết hợp thuyết giảng trực tiếp với nền tảng trực tuyến và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội tiếp tục là một trong những lĩnh vực đóng góp đáng kể của Giáo hội. Tổng giá trị hỗ trợ cộng đồng trong nhiệm kỳ đạt trên 7.500 tỉ đồng, được thực hiện thông qua các chương trình cứu trợ thiên tai, chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà tình nghĩa, cầu đường, trường học và khám chữa bệnh từ thiện.

Cùng với các hoạt động trong nước, công tác đối ngoại Phật giáo ghi nhận nhiều bước phát triển. Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2025 tổ chức tại TP.HCM góp phần giới thiệu văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế, mở rộng cơ hội giao lưu và hợp tác. Giáo hội hiện hỗ trợ hoạt động của 22 Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài, duy trì kết nối Phật sự tại 35 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Giáo hội Phật giáo Việt Nam định hướng tiếp tục củng cố khối đoàn kết, gắn bó với dân tộc; nâng cao kỷ cương trong tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động và tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác Phật sự, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Chung Thủy/VOV.VN
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