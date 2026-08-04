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Gắp thành công xác con rết dài khoảng 2 cm trong tai bệnh nhân 15 tuổi tại Cần Thơ

Thứ Ba, 09:43, 04/08/2026
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VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn (phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và can thiệp gắp thành công một dị vật là xác rết trong tai bệnh nhân T.D.NG. (15 tuổi, ngụ tại xã Thạnh Thới An, thành phố Cần Thơ).

Theo chia sẻ từ bệnh nhân, em cũng không rõ dị vật chui vào tai từ lúc nào. Sáng ngày 3/8, sau khi ngủ dậy, em cảm thấy đau nhức và phù nề ở ống tai phải nên lập tức đến bệnh viện để kiểm tra. Rất may mắn là trước khi nhập viện, bệnh nhân và gia đình chưa tự ý móc ngoáy hay xử trí gì tại nhà.

gap thanh cong xac con ret dai khoang 2 cm trong tai benh nhan 15 tuoi tai can tho hinh anh 1
Xác rết dài khoảng 2 cm được gắp ra từ trong tai bệnh nhân

Tại bệnh viện, các bác sĩ ghi nhận tình trạng ống tai phải của bệnh nhân bị sưng nề và đau nhức. Qua quá trình thăm khám bằng phương pháp nội soi tai, ê-kíp y bác sĩ phát hiện một con rết dài khoảng 2 cm đã chết nằm bên trong ống tai. Ngoài ra, hình ảnh nội soi còn cho thấy một vết rách tại ống tai phải, nghi do rết cắn phá gây ra. Ngay lập tức, các bác sĩ chuyên khoa đã tiến hành can thiệp gắp dị vật bằng kẹp cá sấu (kẹp Hartmann) qua màn hình nội soi. Sau khi đưa thành công xác con rết ra ngoài, bệnh nhân được hút rửa và vệ sinh ống tai chuyên sâu để làm sạch tổn thương.

Hiện tại, sau khi được xử lý lấy dị vật, bệnh nhân đã giảm đau rõ rệt. Các bác sĩ đánh giá khả năng hồi phục của em NG. là rất cao do bệnh nhân đến viện sớm, xử lý kịp thời và may mắn chưa ghi nhận biến chứng thủng màng nhĩ. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn cần được theo dõi thêm trong thời gian tới để vết rách ống tai lành hẳn, đề phòng nguy cơ nhiễm trùng.

Đánh giá về trường hợp này, bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hoàng Tuấn cho biết, nếu chủ quan không thăm khám chuyên khoa, dị vật trong tai lâu ngày phân hủy sẽ gây ra tình trạng viêm nhiễm nặng hơn rất nhiều.

Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL
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