Ghe đánh cá đang neo đậu bỗng dưng bốc cháy tại Đồng Tháp

Thứ Bảy, 18:55, 11/04/2026
VOV.VN - Chiều 11/4, một chiếc ghe đánh cá chuyên hành nghề lưới kéo đang neo đậu ven sông tại xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp bất ngờ bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ cabin và mặt trên của chiếc ghe.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 11/4, người dân sống xung quanh khu vực tuyến sông Cần Lộc thuộc ấp Lăng 2, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp phát hiện khói và lửa bốc dữ dội lên từ ghe đánh cá đang neo đậu ven sông của ngư dân Trần Văn Bằng (ngụ xã Gia Thuận).

ghe danh ca dang neo dau bong dung boc chay tai Dong thap hinh anh 1
Chiếc ghe đánh cá đang neo đậu bỗng dưng bị cháy

Nhận tin báo, Công an xã Gia Thuận lập tức xuống hiện trường và phối hợp với lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở cùng người dân xung quanh chữa cháy, người dân dùng ghe kéo áp sát và sử dụng máy bơm nổi để bơm, xịt nước để chữa cháy. Đến khoảng 13h40 cùng ngày thì đám cháy đã được dập tắt.

ghe danh ca dang neo dau bong dung boc chay tai Dong thap hinh anh 2
Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ phía trên ghe đánh cá

Tại hiện trường chiếc ghe bị cháy toàn bộ mặt trên ghe từ phía sau cabin đến mũi ghe. Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại của vụ cháy đang được các ngành chức năng thống kê, làm rõ.

 
Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tag: ghe neo đậu bất ngờ bốc cháy cháy ghe ven sông cần lộc hỏa hoạn ghe cá đồng tháp nguyên nhân cháy ghe đang điều tra
Giáo dục