Ghe đánh cá đang neo đậu bỗng dưng bốc cháy tại Đồng Tháp

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 11/4, người dân sống xung quanh khu vực tuyến sông Cần Lộc thuộc ấp Lăng 2, xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp phát hiện khói và lửa bốc dữ dội lên từ ghe đánh cá đang neo đậu ven sông của ngư dân Trần Văn Bằng (ngụ xã Gia Thuận).

Chiếc ghe đánh cá đang neo đậu bỗng dưng bị cháy

Nhận tin báo, Công an xã Gia Thuận lập tức xuống hiện trường và phối hợp với lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở cùng người dân xung quanh chữa cháy, người dân dùng ghe kéo áp sát và sử dụng máy bơm nổi để bơm, xịt nước để chữa cháy. Đến khoảng 13h40 cùng ngày thì đám cháy đã được dập tắt.

Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ phía trên ghe đánh cá

Tại hiện trường chiếc ghe bị cháy toàn bộ mặt trên ghe từ phía sau cabin đến mũi ghe. Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại của vụ cháy đang được các ngành chức năng thống kê, làm rõ.