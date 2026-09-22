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Gia Lai chủ động ứng phó mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Thứ Ba, 12:22, 22/09/2026
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VOV.VN - Trước dự báo khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Thực hiện Công điện số 66/CĐ-TTg ngày 21/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyệt đối không chủ quan, thường xuyên cập nhật diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; chủ động phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

gia lai chu dong ung pho mua lon, nguy co lu quet va sat lo dat hinh anh 1
Cảnh báo mưa lớn phía Đông tỉnh Gia Lai có thể xảy ra ngập cục bộ

UBND các xã, phường được yêu cầu khẩn trương rà soát các khu dân cư ven sông, suối, vùng thấp trũng và những khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất. Các địa phương chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, trong đó ưu tiên người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế.

Tại các khu vực thường xuyên ngập sâu, chia cắt, địa phương phải bố trí lực lượng trực, phương tiện cứu hộ, cứu nạn và phao cứu sinh. Đồng thời, tổ chức chốt trực, kiểm soát tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết; kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Công an tỉnh Gia Lai  được giao chủ trì, phối hợp kiểm tra an toàn các hồ, đập, công trình thủy lợi, thủy điện và khu vực hạ du; theo dõi chặt chẽ mực nước, lưu lượng nước về hồ để tổ chức vận hành, điều tiết an toàn, phù hợp với diễn biến mưa lũ. Khi vận hành điều tiết, xả lũ, phải kịp thời thông tin đến chính quyền và người dân vùng hạ du. Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán người dân, cứu hộ, cứu nạn, phân luồng và kiểm soát giao thông.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, duy trì thông tin liên lạc thông suốt; kịp thời báo cáo sự cố, thiệt hại và những tình huống bất thường để có phương án xử lý.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, từ chiều tối 21/9 đến chiều 23/9, khu vực phía Đông tỉnh có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, có nơi trên 150mm. Khu vực phía Tây có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn, có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, sạt lở đất tại khu vực có địa hình dốc, nền địa chất yếu.

Mưa dông cũng có khả năng kèm theo lốc, sét, gió mạnh, gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối, ảnh hưởng đến người, vật nuôi và tài sản.

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, ngành chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, chủ động phòng tránh và không đi qua những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết để bảo đảm an toàn.

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Mưa lớn dồn dập, cảnh báo lũ từ Huế đến Lâm Đồng

VOV.VN - Mưa lớn tiếp diễn từ Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ khiến nhiều sông có khả năng xuất hiện một đợt lũ từ nay đến 25/9. Riêng sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đang trên báo động 2, nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực ven sông được nâng lên cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Hoàng Qui/ VOV-Tây Nguyên
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