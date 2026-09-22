Mưa lớn dồn dập, cảnh báo lũ từ Huế đến Lâm Đồng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 22-25/9, mưa lớn kéo dài tại các khu vực từ TP Huế đến Lâm Đồng làm gia tăng nguy cơ xuất hiện một đợt lũ trên nhiều sông ở khu vực miền Trung, trong khi sông Đồng Nai tiếp tục duy trì trên mức báo động 2. Mưa lớn kéo dài cũng làm gia tăng nguy cơ ngập úng đô thị, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều địa phương miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ xuất hiện một đợt lũ trên nhiều sông ở khu vực miền Trung từ nay đến ngày 25/9.

Mưa lớn từ Huế đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Nam Bộ

Đêm qua và sáng 22/9, khu vực phía Nam TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Một số nơi ghi nhận lượng mưa trên 100mm như Hồ Phú Ninh (TP Đà Nẵng) 214,4mm, Bình Trị (Quảng Ngãi) 135,4mm và Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) 108,6mm.

Theo dự báo, trong ngày và đêm 22/9:

TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi trên 180mm.

Phía Tây Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa 30-70mm, cục bộ trên 150mm.

Ngày và đêm 23/9, mưa tiếp tục gia tăng tại TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm. Các khu vực phía Đông Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa 30-70mm, cục bộ trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn, có nơi trên 100mm trong 3 giờ, kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo lũ trên các sông từ Huế đến Lâm Đồng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến 25/9, trên các sông từ TP Huế đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Đỉnh lũ trên các sông ở TP Huế; các sông, suối nhỏ và thượng lưu các sông chính từ TP Đà Nẵng đến Lâm Đồng có khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2. Hạ lưu các sông Vu Gia - Thu Bồn, Trà Khúc, Kôn - Hà Thanh, Ba, Sê San và Srêpôk dao động quanh mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, đồng thời xuất hiện lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc khu vực từ TP Huế đến Lâm Đồng. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở cấp 1.

Riêng trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), từ ngày 22-25/9 có khả năng xuất hiện một đợt lũ, mực nước đỉnh lũ dao động quanh mức báo động 1. Nguy cơ ngập lụt tại Quảng Ngãi cùng lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi tiếp tục được cảnh báo.

Sông Đồng Nai duy trì trên báo động 2, cảnh báo ngập lụt cấp 2

Trên lưu vực sông Đồng Nai, lũ tại trạm Tà Lài (thành phố Đồng Nai) đang dao động trên mức báo động 2.

Lúc 7h ngày 22/9, mực nước tại trạm Tà Lài đạt 112,51m, cao hơn báo động 2 là 0,01m. Trong 24 giờ tới, mực nước được dự báo tiếp tục duy trì trên mức báo động 2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, sạt lở bờ sông, bờ suối tại các xã Đak Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh, Phú Lâm, Tân Phú, Phú Hòa, Định Quán và các khu vực lân cận.

Do mưa lớn kết hợp lũ, cấp độ rủi ro thiên tai do lũ trên sông Đồng Nai được nâng lên cấp 2. Mực nước cao có thể ảnh hưởng đến giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân tại các khu vực ven sông, suối.

Mưa lớn còn kéo dài đến ngày 24/9

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong ngày và đêm 24/9, khu vực từ phía Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ vẫn tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi.