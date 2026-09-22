English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mưa lớn dồn dập, cảnh báo lũ từ Huế đến Lâm Đồng

Thứ Ba, 10:11, 22/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mưa lớn tiếp diễn từ Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ khiến nhiều sông có khả năng xuất hiện một đợt lũ từ nay đến 25/9. Riêng sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đang trên báo động 2, nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực ven sông được nâng lên cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 22-25/9, mưa lớn kéo dài tại các khu vực từ TP Huế đến Lâm Đồng làm gia tăng nguy cơ xuất hiện một đợt lũ trên nhiều sông ở khu vực miền Trung, trong khi sông Đồng Nai tiếp tục duy trì trên mức báo động 2. Mưa lớn kéo dài cũng làm gia tăng nguy cơ ngập úng đô thị, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều địa phương miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ.

mua lon don dap, canh bao lu tu hue den lam Dong hinh anh 1
Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ xuất hiện một đợt lũ trên nhiều sông ở khu vực miền Trung từ nay đến ngày 25/9.

Mưa lớn từ Huế đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Nam Bộ

Đêm qua và sáng 22/9, khu vực phía Nam TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Một số nơi ghi nhận lượng mưa trên 100mm như Hồ Phú Ninh (TP Đà Nẵng) 214,4mm, Bình Trị (Quảng Ngãi) 135,4mm và Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) 108,6mm.

Theo dự báo, trong ngày và đêm 22/9:

TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi trên 180mm.

Phía Tây Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa 30-70mm, cục bộ trên 150mm.

Ngày và đêm 23/9, mưa tiếp tục gia tăng tại TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm. Các khu vực phía Đông Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa 30-70mm, cục bộ trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn, có nơi trên 100mm trong 3 giờ, kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo lũ trên các sông từ Huế đến Lâm Đồng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến 25/9, trên các sông từ TP Huế đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Đỉnh lũ trên các sông ở TP Huế; các sông, suối nhỏ và thượng lưu các sông chính từ TP Đà Nẵng đến Lâm Đồng có khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2. Hạ lưu các sông Vu Gia - Thu Bồn, Trà Khúc, Kôn - Hà Thanh, Ba, Sê San và Srêpôk dao động quanh mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, đồng thời xuất hiện lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc khu vực từ TP Huế đến Lâm Đồng. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở cấp 1.

Riêng trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), từ ngày 22-25/9 có khả năng xuất hiện một đợt lũ, mực nước đỉnh lũ dao động quanh mức báo động 1. Nguy cơ ngập lụt tại Quảng Ngãi cùng lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi tiếp tục được cảnh báo.

Sông Đồng Nai duy trì trên báo động 2, cảnh báo ngập lụt cấp 2

Trên lưu vực sông Đồng Nai, lũ tại trạm Tà Lài (thành phố Đồng Nai) đang dao động trên mức báo động 2.

Lúc 7h ngày 22/9, mực nước tại trạm Tà Lài đạt 112,51m, cao hơn báo động 2 là 0,01m. Trong 24 giờ tới, mực nước được dự báo tiếp tục duy trì trên mức báo động 2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, sạt lở bờ sông, bờ suối tại các xã Đak Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh, Phú Lâm, Tân Phú, Phú Hòa, Định Quán và các khu vực lân cận.

Do mưa lớn kết hợp lũ, cấp độ rủi ro thiên tai do lũ trên sông Đồng Nai được nâng lên cấp 2. Mực nước cao có thể ảnh hưởng đến giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân tại các khu vực ven sông, suối.

Mưa lớn còn kéo dài đến ngày 24/9

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong ngày và đêm 24/9, khu vực từ phía Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ vẫn tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi.

 

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lâm Đồng: Sạt lở, thông ngã đổ gây ách tắc tỉnh lộ 722
Lâm Đồng: Sạt lở, thông ngã đổ gây ách tắc tỉnh lộ 722

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến ta luy dương trên tỉnh lộ 722, đoạn qua phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sạt lở kéo theo nhiều cây thông bật gốc đổ chắn ngang đường gây ách tắc giao thông.

Lâm Đồng: Sạt lở, thông ngã đổ gây ách tắc tỉnh lộ 722

Lâm Đồng: Sạt lở, thông ngã đổ gây ách tắc tỉnh lộ 722

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến ta luy dương trên tỉnh lộ 722, đoạn qua phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sạt lở kéo theo nhiều cây thông bật gốc đổ chắn ngang đường gây ách tắc giao thông.

Đèo Prenn tiếp tục sạt lở tại vị trí từng hư hỏng nghiêm trọng
Đèo Prenn tiếp tục sạt lở tại vị trí từng hư hỏng nghiêm trọng

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến taluy âm đèo Prenn, cửa ngõ vào Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục sạt lở. Đây là vị trí từng sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào gần nửa mặt đường cuối năm 2025 và mới được khắc phục khoảng 8 tháng trước.

Đèo Prenn tiếp tục sạt lở tại vị trí từng hư hỏng nghiêm trọng

Đèo Prenn tiếp tục sạt lở tại vị trí từng hư hỏng nghiêm trọng

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến taluy âm đèo Prenn, cửa ngõ vào Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục sạt lở. Đây là vị trí từng sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào gần nửa mặt đường cuối năm 2025 và mới được khắc phục khoảng 8 tháng trước.

Xử lý lượng đất, đá sạt lở tràn xuống Quốc lộ 28B ở Lâm Đồng
Xử lý lượng đất, đá sạt lở tràn xuống Quốc lộ 28B ở Lâm Đồng

VOV.VN - Sáng 21/9, lực lượng chức năng xã Phan Sơn (khu vực Bắc Bình, Bình Thuận cũ), tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phân luồng giao thông và xử lý lượng đất, đá sạt lở tràn xuống một đoạn Quốc lộ 28B.

Xử lý lượng đất, đá sạt lở tràn xuống Quốc lộ 28B ở Lâm Đồng

Xử lý lượng đất, đá sạt lở tràn xuống Quốc lộ 28B ở Lâm Đồng

VOV.VN - Sáng 21/9, lực lượng chức năng xã Phan Sơn (khu vực Bắc Bình, Bình Thuận cũ), tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phân luồng giao thông và xử lý lượng đất, đá sạt lở tràn xuống một đoạn Quốc lộ 28B.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục