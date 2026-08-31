English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Gia Lai họp khẩn vụ “xe điện dịch vụ” thu 75.000 đồng cho 2km

Thứ Hai, 17:59, 31/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vụ du khách đi xe khoảng 2km phải trả 75.000 đồng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Một vụ việc nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn đến hình ảnh du lịch địa phương.

Ngày 31/8, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai họp khẩn để làm rõ vi phạm, xử lý đơn vị vận tải và chấn chỉnh chất lượng phục vụ du khách. Phương tiện bị phản ánh là xe taxi mang biển kiểm soát 77H-103.20, do tài xế Lê Ngọc Hưng, sinh năm 1995, điều khiển, thuộc Hợp tác xã Vận tải Asia Quy Nhơn.

Trước đó, khoảng 19h20 ngày 30/8, khi đang lưu thông trên đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn, 2 hành khách vẫy xe và yêu cầu tài xế chở từ khu vực gần Nhà hàng Hải sản Thuyền Buồm về khách sạn L’Amor trên đường Nguyễn Thị Định (phường Quy Nhơn Nam).

gia lai hop khan vu xe dien dich vu thu 75.000 dong cho 2km hinh anh 1
Toàn cảnh cuộc họp của Sở Xây dựng sáng 31/8.

Với quãng đường khoảng 2km, hành khách phải trả 75.000 đồng. Khi du khách thắc mắc, tài xế trả lời “mở app ra mà xem”. Ở chiều ngược lại trước đó, du khách cũng phải thanh toán số tiền tương tự. Sau đó, du khách này đã phản ánh trên một số mạng xã hội, được lãnh đạo tỉnh Gia Lai tiếp nhận và chỉ đạo xử lý.

Tại cuộc họp của Sở Xây dựng Gia Lai với các đơn vị vận tải trong tỉnh vào sáng 31/8, cơ quan này xác định: phương tiện có hình thức gần giống taxi nhưng đăng ký kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng. Đối chiếu giá trên ứng dụng với cùng lộ trình, ghi nhận xe điện 4 chỗ có giá khoảng 43.000 đồng, xe 6 chỗ khoảng 51.000 đồng, thấp hơn đáng kể số tiền du khách đã trả. Phương tiện không có hợp đồng vận tải trên xe.

Với hành vi này, Hợp tác xã Vận tải Asia Quy Nhơn có thể bị xử phạt từ 10-12 triệu đồng; phương tiện bị tước quyền sử dụng phù hiệu từ 1-3 tháng. Cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đúng quy định.

gia lai hop khan vu xe dien dich vu thu 75.000 dong cho 2km hinh anh 2
Một vụ việc nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn đến hình ảnh du lịch địa phương. 

Đại diện Hợp tác xã Vận tải Asia Quy Nhơn nhận trách nhiệm, gửi lời xin lỗi hành khách và cơ quan quản lý.Ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã công khai, minh bạch giá cước, không tự ý thu tiền hoặc gây nhầm lẫn cho hành khách. 

Tài xế phải mặc đồng phục, đeo bảng tên, giữ phương tiện sạch sẽ, giao tiếp văn minh và chủ động hỗ trợ du khách. Các đơn vị phải thiết lập đầu mối tiếp nhận, xử lý nhanh phản ánh; tăng cường tập huấn đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp và chịu trách nhiệm về chất lượng phục vụ.

Trong quý II/2026, Sở Xây dựng Gia Lai đã xử lý 13 doanh nghiệp vận tải, phạt tổng cộng 199 triệu đồng, tước 67 phù hiệu và một giấy phép kinh doanh vận tải.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Công nghiệp giải trí "chắp cánh" cho điểm đến du lịch Gia Lai
Công nghiệp giải trí "chắp cánh" cho điểm đến du lịch Gia Lai

VOV.VN - Thay vì giới thiệu cảnh quan bằng những chiến dịch truyền thông ngắn hạn, tỉnh Gia Lai đang chọn một cách kể chuyện mới: Vận dụng truyền hình thực tế, điện ảnh và những đại nhạc hội đưa khán giả, du khách bước vào câu chuyện của vùng đất.

Công nghiệp giải trí "chắp cánh" cho điểm đến du lịch Gia Lai

Công nghiệp giải trí "chắp cánh" cho điểm đến du lịch Gia Lai

VOV.VN - Thay vì giới thiệu cảnh quan bằng những chiến dịch truyền thông ngắn hạn, tỉnh Gia Lai đang chọn một cách kể chuyện mới: Vận dụng truyền hình thực tế, điện ảnh và những đại nhạc hội đưa khán giả, du khách bước vào câu chuyện của vùng đất.

Gia Lai xây dựng Quy Nhơn thành đô thị du lịch an toàn, thân thiện
Gia Lai xây dựng Quy Nhơn thành đô thị du lịch an toàn, thân thiện

VOV.VN - Ngày 6/8, tỉnh Gia Lai tiến hành tiếp xúc cử tri tại phường Quy Nhơn theo nội dung làm việc sau Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Quy Nhơn được tỉnh Gia Lai quy hoạch xây dựng thành đô thị du lịch an toàn, thân thiện. 

Gia Lai xây dựng Quy Nhơn thành đô thị du lịch an toàn, thân thiện

Gia Lai xây dựng Quy Nhơn thành đô thị du lịch an toàn, thân thiện

VOV.VN - Ngày 6/8, tỉnh Gia Lai tiến hành tiếp xúc cử tri tại phường Quy Nhơn theo nội dung làm việc sau Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Quy Nhơn được tỉnh Gia Lai quy hoạch xây dựng thành đô thị du lịch an toàn, thân thiện. 

Vụ lật xe khách ở Gia Lai, 4 người tử vong: Lời kể của nạn nhân trên xe
Vụ lật xe khách ở Gia Lai, 4 người tử vong: Lời kể của nạn nhân trên xe

VOV.VN - Đến chiều 31/8, vụ lật xe khách giường nằm trên đường tránh Quốc lộ 19 (địa phận phường Hội Phú, Gia Lai) vào rạng sáng cùng ngày đã khiến 4 người tử vong, khoảng 20 người bị thương.

Vụ lật xe khách ở Gia Lai, 4 người tử vong: Lời kể của nạn nhân trên xe

Vụ lật xe khách ở Gia Lai, 4 người tử vong: Lời kể của nạn nhân trên xe

VOV.VN - Đến chiều 31/8, vụ lật xe khách giường nằm trên đường tránh Quốc lộ 19 (địa phận phường Hội Phú, Gia Lai) vào rạng sáng cùng ngày đã khiến 4 người tử vong, khoảng 20 người bị thương.

Ông Nguyễn Thanh Nghị trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên tại Gia Lai
Ông Nguyễn Thanh Nghị trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên tại Gia Lai

VOV.VN - Sáng 29/8, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng hai đảng viên lão thành tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Ông Nguyễn Thanh Nghị trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên tại Gia Lai

Ông Nguyễn Thanh Nghị trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên tại Gia Lai

VOV.VN - Sáng 29/8, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng hai đảng viên lão thành tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Diện mạo trường nội trú liên cấp ở biên giới Gia Lai trước ngày bàn giao
Diện mạo trường nội trú liên cấp ở biên giới Gia Lai trước ngày bàn giao

VOV.VN - Chỉ còn ít ngày trước năm học mới, công trường Trường Phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới Ia Púch, tỉnh Gia Lai đang bước thi công nước rút. Các đơn vị, nhà thầu thi công đang lắp đặt thiết bị, hoàn thiện phòng học, khu nội trú đến chỉnh trang sân trường, kịp thời đón học sinh từ đầu năm học mới.

Diện mạo trường nội trú liên cấp ở biên giới Gia Lai trước ngày bàn giao

Diện mạo trường nội trú liên cấp ở biên giới Gia Lai trước ngày bàn giao

VOV.VN - Chỉ còn ít ngày trước năm học mới, công trường Trường Phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới Ia Púch, tỉnh Gia Lai đang bước thi công nước rút. Các đơn vị, nhà thầu thi công đang lắp đặt thiết bị, hoàn thiện phòng học, khu nội trú đến chỉnh trang sân trường, kịp thời đón học sinh từ đầu năm học mới.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục