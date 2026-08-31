Gia Lai họp khẩn vụ “xe điện dịch vụ” thu 75.000 đồng cho 2km

Ngày 31/8, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai họp khẩn để làm rõ vi phạm, xử lý đơn vị vận tải và chấn chỉnh chất lượng phục vụ du khách. Phương tiện bị phản ánh là xe taxi mang biển kiểm soát 77H-103.20, do tài xế Lê Ngọc Hưng, sinh năm 1995, điều khiển, thuộc Hợp tác xã Vận tải Asia Quy Nhơn.

Trước đó, khoảng 19h20 ngày 30/8, khi đang lưu thông trên đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn, 2 hành khách vẫy xe và yêu cầu tài xế chở từ khu vực gần Nhà hàng Hải sản Thuyền Buồm về khách sạn L’Amor trên đường Nguyễn Thị Định (phường Quy Nhơn Nam).

Toàn cảnh cuộc họp của Sở Xây dựng sáng 31/8.

Với quãng đường khoảng 2km, hành khách phải trả 75.000 đồng. Khi du khách thắc mắc, tài xế trả lời “mở app ra mà xem”. Ở chiều ngược lại trước đó, du khách cũng phải thanh toán số tiền tương tự. Sau đó, du khách này đã phản ánh trên một số mạng xã hội, được lãnh đạo tỉnh Gia Lai tiếp nhận và chỉ đạo xử lý.

Tại cuộc họp của Sở Xây dựng Gia Lai với các đơn vị vận tải trong tỉnh vào sáng 31/8, cơ quan này xác định: phương tiện có hình thức gần giống taxi nhưng đăng ký kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng. Đối chiếu giá trên ứng dụng với cùng lộ trình, ghi nhận xe điện 4 chỗ có giá khoảng 43.000 đồng, xe 6 chỗ khoảng 51.000 đồng, thấp hơn đáng kể số tiền du khách đã trả. Phương tiện không có hợp đồng vận tải trên xe.

Với hành vi này, Hợp tác xã Vận tải Asia Quy Nhơn có thể bị xử phạt từ 10-12 triệu đồng; phương tiện bị tước quyền sử dụng phù hiệu từ 1-3 tháng. Cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đúng quy định.

Một vụ việc nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn đến hình ảnh du lịch địa phương.

Đại diện Hợp tác xã Vận tải Asia Quy Nhơn nhận trách nhiệm, gửi lời xin lỗi hành khách và cơ quan quản lý.Ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã công khai, minh bạch giá cước, không tự ý thu tiền hoặc gây nhầm lẫn cho hành khách.

Tài xế phải mặc đồng phục, đeo bảng tên, giữ phương tiện sạch sẽ, giao tiếp văn minh và chủ động hỗ trợ du khách. Các đơn vị phải thiết lập đầu mối tiếp nhận, xử lý nhanh phản ánh; tăng cường tập huấn đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp và chịu trách nhiệm về chất lượng phục vụ.

Trong quý II/2026, Sở Xây dựng Gia Lai đã xử lý 13 doanh nghiệp vận tải, phạt tổng cộng 199 triệu đồng, tước 67 phù hiệu và một giấy phép kinh doanh vận tải.