Gia Lai khẩn trương tái định cư dân vùng sạt lở, ngập lụt

Mấy năm nay, cứ vào mùa mưa, gia đình anh Ksor Văn Công An, ở thôn Sơ Ma Lơng, xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai lại thấp thỏm khi nước sông Yun dâng cao. Căn nhà sàn nằm sát bờ sông, trong khi dòng nước ngày một khoét sâu vào chân đất.

Những ngày này, nỗi lo ấy đang dần được gác lại. Cùng vợ và con gái nhỏ, anh Công An đến xem căn nhà mới của gia đình tại Khu tái định cư vùng thiên tai thôn Điểm 9, cách nơi ở cũ khoảng 2 km. Căn nhà rộng gần 60m², tường xây kiên cố, có phòng khách, phòng ngủ, khu vệ sinh và mái hiên trước, sau. Phần đất còn lại, anh đã tính đến chuyện trồng rau, nuôi gà, vịt và bò.

Đây là dự án tái định cư khẩn cấp được tỉnh Gia Lai chỉ đạo triển khai quyết liệt. Sau khi lấy ý kiến người dân về mẫu nhà, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai khẩn trương hoàn tất các thủ tục, tổ chức xây dựng đồng bộ. Người dân chỉ cần đến nhận nhà, chuyển đồ đạc và ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Vợ chồng anh Ksor Văn Công An tới thăm ngôi nhà mới mà gia đình mình chuẩn bị được chuyển tới.

“Tôi thấy khu mới này rộng rãi hơn, tiện đi lại, đường to hơn, đường xá rất đẹp. Ngôi nhà rộng, nhà xây thích hơn, kiên cố, chắc chắn, rộng rãi, thoáng mát. Ngoài kia sẽ làm bếp, trước sân đây làm phòng khách, còn kia làm phòng ngủ; có trồng rau, nuôi gà, nuôi vịt, nuôi bò. Khi có khu tái định cư cho người dân, rất vui mừng", anh Ksor Văn Công An chia sẻ.

Gia đình anh Ksor Văn Công An là một trong 180 hộ dân ở các làng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở dọc sông Yun và các nhánh suối đổ về sông Ba, được bố trí đến Khu tái định cư thôn Điểm 9, xã Ia Hiao. Khu tái định cư rộng 15,6 ha, mỗi hộ được bố trí 500m² đất ở, hỗ trợ hơn 113 triệu đồng xây dựng nhà cùng kinh phí di chuyển, ổn định cuộc sống.

Những ngôi nhà tái định cư được xây dựng vững chãi, đảm bảo người dân vùng thiên tai có cuộc sống ổn định.

Bà Võ Hoàng Lan, Chủ tịch UBND xã Ia Hiao cho biết, trong năm nay địa phương phấn đấu đưa 80 trong tổng số 180 hộ vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đến nơi ở mới: “Xã tổ chức hằng tuần làm việc với các phòng ban chuyên môn và các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ, đưa bà con vào khu tái định cư. Theo dõi, khảo sát tại hiện trường, thúc đẩy làm việc với ban quản lý dự án để đầu tư các hạng mục còn lại sớm nhất có thể, giúp bà con vào yên ổn trước mùa mưa bão."

Cách khu tái định cư xã Ia Hiao không xa, tại xã Ia Tul, một khu dân cư mới cũng đang khẩn trương hoàn thiện để đón người dân vùng thiên tai. Trên diện tích 22 ha tại bôn Tơ Khế, tiếng cưa, tiếng búa vang lên từ sáng đến tối. Người dân cùng đoàn viên, thanh niên tháo dỡ nhà sàn, phân loại vật liệu, vận chuyển từng cấu kiện về nơi ở mới.

Bộ đội cùng các lực lượng tại xã Ia Tul hỗ trợ người dân vùng sạt lở chuyển nhà về khu tái định cư mới ở thôn Tơ Khế, xã Ia Tul.

Khu tái định cư này dành cho 207 hộ, với hơn 1.000 nhân khẩu ở bôn Jứ, xã Ia Tul những người nhiều năm sinh sống dọc sông Yun và thường xuyên đối mặt với nguy cơ ngập lụt, sạt lở.

Để hỗ trợ người dân di chuyển, chính quyền địa phương huy động lực lượng đoàn viên, hội viên phụ nữ tham gia từ tháo dỡ nhà, vận chuyển đồ đạc đến lo hậu cần. Anh Rmah Disai, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Ia Tul cho biết, lực lượng thanh niên đang nỗ lực để bà con sớm an cư tại nơi ở mới.

“Đoàn viên thanh niên chúng tôi có 77 người. Đối với nam thì giúp bà con thu gom vật dụng trong nhà, tháo dỡ ván trên mái nhà. Đoàn viên nữ thì hỗ trợ bà con nấu ăn, chuẩn bị nước uống, làm tốt công tác hậu cần”.

Cùng với đoàn viên, thanh niên, các đoàn thể, lực lượng bộ đội địa phương cũng được huy động với quân số lớn để hỗ trợ người dân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã huy động 224 cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp 207 hộ tháo dỡ, vận chuyển và dựng lại nhà tại khu tái định cư.

Trước khi thực hiện, bộ đội phối hợp với chính quyền khảo sát từng căn nhà, thống nhất phương án tháo dỡ, bảo quản vật liệu và lắp dựng phù hợp với từng hộ. Công việc được tổ chức theo phương thức cuốn chiếu: lực lượng phía làng cũ tháo dỡ, phân loại vật liệu; lực lượng khác tiếp nhận, vận chuyển và lắp dựng tại khu tái định cư.

Dự kiến cuối tháng 10 năm nay, 207 hộ dân vùng thiên tai xã Ia Tul sẽ ổn định cuộc sống ở làng mới.

Chỉ trong 10 ngày, gần 20 căn nhà đã được tháo dỡ, vận chuyển và dựng lại. Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang tập trung nhân lực, tranh thủ thời gian, quyết tâm hoàn thành việc di chuyển người dân trước thời điểm mưa lũ diễn biến phức tạp.

“Mấy ngày nay mưa liên tục, việc tháo lắp gặp khó khăn và thời gian hoàn thiện bị kéo dài. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đề nghị địa phương tăng cường thợ chính có chuyên môn. Mỗi tổ đội chỉ cần 1 thợ mộc, hoặc 1 thợ xây chính. Quyết tâm của Bộ chỉ huy là trước 30/10, 207 hộ dân sẽ được về khu tái định cư, ổn định cuộc sống", Đại tá Nguyễn Xuân Sơn cho biết

Từ Ia Hiao, Ia Tul đến các khu tái định cư ở những vùng xung yếu, tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa người dân ra khỏi nơi có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đến nơi ở an toàn. Đây không chỉ là việc xây nhà, chuyển dân, mà là giải pháp chủ động phòng ngừa thiên tai từ sớm, từ xa, bảo vệ tính mạng và tạo nền tảng để người dân ổn định cuộc sống lâu dài. Sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, các ngành, lực lượng vũ trang và người dân đang góp phần hình thành những khu dân cư an toàn hơn trước thiên tai.