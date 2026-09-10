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Gia Lai bố trí ổn định cho 1.133 hộ dân vùng thiên tai trong năm 2026

Thứ Năm, 22:32, 10/09/2026
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VOV.VN - UBND tỉnh Gia Lai mới điều chỉnh phương án bố trí dân cư vùng thiên tai năm 2026. Qua đó, ngay trong năm 2026, địa phương sẽ thực hiện bố trí, ổn định dân cư cho 1.133 hộ tại các khu vực có nguy cơ thiên tai, tăng 153 hộ so với kế hoạch ban đầu. 

Việc điều chỉnh nhằm đẩy nhanh di dời người dân khỏi vùng sạt lở, ngập lụt đến nơi ở an toàn.

Tại văn bản điều chỉnh kế hoạch bố trí, ổn định dân cư năm 2026 tại các dự án, phương án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai, ngày 6/9, UBND tỉnh Gia Lai giữ nguyên tổng số hộ cần bố trí, ổn định dân cư từ nay tới 2030 là 1858 hộ.

Tuy nhiên, điều chỉnh tăng số hộ được thực hiện trong năm 2026 từ 980 lên 1.133 hộ. Giai đoạn 2027–2030, tỉnh tiếp tục bố trí, ổn định cho 725 hộ còn lại.

Các địa bàn được đẩy nhanh tiến độ gồm: Dự án tái định cư vùng thiên tai thôn Trà Cong, xã An Hòa; Dự án tái định cư vùng thiên tai tập trung thôn Sông Ba, xã Ia Rsai và Dự án tái định cư khẩn cấp vùng sạt lở núi Gành, thôn Xuân An, xã Đề Gi.

Trong đó, Dự án tái định cư thôn Trà Cong; Dự án tại thôn Sông Ba; Dự án vùng sạt lở núi Gành.

Trước đó, phương án được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt đầu năm 2026 xác định toàn tỉnh có 1.858 hộ cần bố trí, ổn định tại 16 khu vực, gồm 13 dự án tái định cư tập trung và 3 phương án xen ghép. Trong đó, phía Đông tỉnh có 905 hộ tại 9 khu vực; phía Tây có 953 hộ tại 7 khu vực.

gia lai bo tri on dinh cho 1.133 ho dan vung thien tai trong nam 2026 hinh anh 1
Trên 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai hỗ trợ nhân dân Ia Tul, Gia Lai chuyển về làng mới.
gia lai bo tri on dinh cho 1.133 ho dan vung thien tai trong nam 2026 hinh anh 2
Tại xã Ia Tul, từ nay tới cuối tháng 9/2026, sẽ có 55 hộ dân vùng thiên tai được tái định cư.

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện sau điều chỉnh là hơn 1.087 tỷ đồng, trong đó hơn 207 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp cho người dân về nhà ở, di chuyển, phát triển sản xuất, lương thực và nước sinh hoạt.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu ưu tiên vốn cho những dự án có khả năng hoàn thành giải phóng mặt bằng, di dời dân và giải ngân trong năm 2026; đồng thời đẩy nhanh giao đất, hỗ trợ xây dựng nhà ở để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
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