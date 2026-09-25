Gia Lai: Mưa lũ giảm, khẩn trương khắc phục sạt lở

Sau nhiều ngày mưa lớn, một số khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai xuất hiện sạt lở đất đá, bồi lấp rãnh thoát nước, ảnh hưởng đến giao thông và đời sống người dân.

Tại phường Quy Nhơn Nam, đất đá từ taluy dương sạt xuống, tràn một phần mặt đường tại tổ 15B, đường Lê Công Miễn. Khu vực dốc Mộng Cầm cũng có nhiều đoạn rãnh thoát nước bị bồi lấp, một vị trí hộ lan bị sạt.

Sau khi mưa lũ giảm vào hôm nay, các sở, ngành và địa phương đã kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ ảnh hưởng và triển khai phương án khắc phục. Tại dốc Mộng Cầm, chính quyền địa phương dựng rào chắn, tạm thời cấm người và phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn.

Lực lượng chức năng kiểm tra sạt lở tại dốc Mộng Cầm, phường Quy Nhơn Nam

Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 282 hồ chứa, tổng dung tích đang trữ khoảng 738 triệu m3, đạt 50,8% dung tích thiết kế. Khu vực phía Tây có 14 hồ qua tràn, trong đó 4 hồ đầy nước. Hồ Ayun Hạ đang được vận hành điều tiết nước qua tràn với lưu lượng từ 60 - 200 m3 mỗi giây.

Theo dự báo, những ngày tới, phía Đông tỉnh Gia Lai còn có mưa vừa, mưa to và dông; phía Tây và khu vực giữa tỉnh có mưa rào, dông, cục bộ mưa to. Các địa phương được yêu cầu tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng, chủ động phương án bảo đảm an toàn cho người dân và giao thông.