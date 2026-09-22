Mưa lớn, đất đá sạt xuống khu dân cư phía Đông tỉnh Gia Lai

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Từ chiều tối 21/9, mưa lớn xuất hiện tại nhiều khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai. Đến sáng 22/9, mưa tiếp tục diễn ra trên diện rộng, có nơi mưa to.

Video điểm sạt lở tại phường Quy Nhơn Nam.

Tại đường Lê Công Miễn, phường Quy Nhơn Nam, theo ghi nhận của phóng viên VOV, một khối lượng lớn đất, đá từ khu vực vách núi phía trên đã sạt xuống đường, nơi có nhiều hộ dân sinh sống.

Anh Nguyễn Văn Tưởng, ở số 119 Lê Công Miễn, cho biết, tình trạng sạt lở bắt đầu xuất hiện từ tối 21/9 và  tăng dần theo lượng mưa. Anh càng thêm lo lắng vì khu vực này cũng đã bị sạt lở hồi năm ngoái, phần vật liệu bồi đắp- khắc phục chưa đạt độ ổn định: “Buổi tối anh em ở phòng trọ đã thấy, cứ sạt lở dần theo nước, năm ngoái là sạt lở nhiều nhất, taluy đã bị vỡ nhưng xây dựng không kiên cố nên cứ theo dòng nước chảy xuống”.

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Chính quyền và người dân dọn đá và bùn sạt lở xuống khu dân cư

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, UBND phường Quy Nhơn Nam đã huy động lực lượng khẩn trương xử lý. Trung tâm Sự nghiệp công, Ban Chỉ huy Quân sự phường phối hợp với khu phố huy động nhân lực, phương tiện thu dọn đất, đá, bùn đất và các vật cản trên mặt đường.

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Lực lượng chức năng khơi thông dòng chảy ở đèo Quy Hòa

Ông Đặng Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Nam, cho biết việc khắc phục được triển khai ngay trong trời mưa nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân: “Lực lượng đang tổ chức xúc dọn cát, trước đó một phần cát bị lấp trên đường đèo nên tràn sang đường và chảy xuống dưới kéo theo cát, đất xuống khu Lê Công Miễn, giờ anh em đang làm sạch chỗ đó, và để đảm bảo cho bà con thì di dời một số hộ”.

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Taluy bị hỏng nhanh chóng được đưa ra khỏi vùng sạt lở

Ở phía trên điểm sạt lở, khu vực Dốc Mộng Cầm, đèo Quy Hòa, lực lượng chức năng cũng đang kiểm tra, xử lý các điểm sạt lở và cảnh báo người dân khi lưu thông qua khu vực trong thời điểm mưa lớn. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục huy động nhân lực, phương tiện thu dọn đất đá, khơi thông dòng chảy, xử lý những vị trí có nguy cơ sạt lở nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và duy trì giao thông thông suốt trong khu vực.

Ngoài phường Quy Nhơn Nam, mưa lớn cũng xảy ra tại các phường Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc khiến nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ, có nơi nước dâng cao gây khó khăn cho việc đi lại. Giao thông tại một số khu vực có thời điểm bị ách tắc. Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã khẩn trương có mặt tại các điểm ngập, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời cảnh báo người dân hạn chế đi qua những khu vực nước ngập sâu, đảm bảo an toàn.

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Mưa lũ, sạt lở diễn biến phức tạp, nhiều khu dân cư bị chia cắt tại Lâm Đồng

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, sạt lở, sụt lún đất tại nhiều địa phương ở Lâm Đồng, khiến nhà cửa hư hỏng, cầu đường bị chia cắt, nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Không chỉ đe dọa khu dân cư, nguy cơ sạt lở còn hiện hữu trên các tuyến giao thông, đường đèo, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và du khách.

Mưa lớn, đất đá sạt xuống khu dân cư phía Đông tỉnh Gia Lai

Thứ Ba, 17:35, 22/09/2026
VOV.VN - Sau trận mưa kéo dài từ đêm 21/9 đã khiến đất đá từ khu vực núi Dốc Mộng Cầm, đèo Quy Hòa, bất ngờ sạt xuống đường Lê Công Miễn, khu phố 15, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương xử lý điểm sạt lở, cảnh báo người dân tại những nơi mất an toàn.
Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
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