Mưa lớn ở miền Trung, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi sáng 25/9 đối với Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi khi nhiều khu vực đã có mưa to, đất gần bão hòa, làm gia tăng nguy cơ thiên tai trong những giờ tới.

Trong 24 giờ qua (từ 4h ngày 24/9 đến 4h ngày 25/9), Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Một số điểm mưa lớn ghi nhận gồm Thạch Điền (Hà Tĩnh) 88mm, Đầu Mối hồ Trung Thuần (Quảng Trị) 128mm, Phước Thành (TP Đà Nẵng) 126mm và Sơn Tây (Quảng Ngãi) 107mm.

Trong 3 giờ qua (từ 1h đến 4h ngày 25/9), Thanh Hóa cũng xuất hiện mưa vừa, mưa to, trong đó Thanh Tân 1 đạt 43,2mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực tại các địa phương trên đã gần bão hòa, trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa, làm tăng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo trong 6 giờ tới, các địa phương tiếp tục có mưa.

Thanh Hóa, Đà Nẵng và Quảng Ngãi có lượng mưa phổ biến 5–15mm, có nơi trên 50mm.

Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa phổ biến 10–20mm, có nơi trên 80mm.

Do mưa tiếp diễn trên nền đất đã bão hòa, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại nhiều xã, phường.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất được cảnh báo ở cấp 1.

Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị tiếp tục mưa lớn, có nơi trên 120mm

Cùng thời điểm, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát tin dự báo mưa lớn đối với khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị.

Ngày 25/9, khu vực này có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20–50mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn, trên 80mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 25/9, phía Nam Thanh Hóa, Quảng Trị, Khánh Hòa, phía Đông Lâm Đồng, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20–40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Từ đêm 25/9 đến ngày 26/9, Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 20–40mm, có nơi trên 80mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo cơ quan khí tượng, mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.