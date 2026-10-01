Gia Lai: Tê tê Java và nhiều động vật rừng quý hiếm được thả về tự nhiên

Các cá thể động vật được tái thả tại Tiểu khu 414, thuộc lâm phần Ban Quản lý Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Đây là những cá thể đã được cứu hộ, chăm sóc, phục hồi sức khỏe và được đánh giá bảo đảm khả năng sống độc lập trong môi trường tự nhiên.

Trong số 31 cá thể được tái thả có 2 cá thể tê tê Java; 17 cá thể rùa núi vàng; 5 cá thể rùa núi viền; cùng rùa cổ sọc, chim cao cát bụng trắng, khỉ đuôi lợn, cu li nhỏ, rùa đất lớn, trăn gấm và kỳ đà hoa.

Tê tê Java được thả về rừng

Theo Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật, các cá thể trước khi tái thả đều được kiểm tra, đánh giá tình trạng sức khỏe và khả năng tự kiếm ăn. Quá trình vận chuyển, thả động vật được thực hiện theo quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn.

Hoạt động tái thả có sự tham gia, giám sát của Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật, hạt kiểm lâm cùng chính quyền và các lực lượng năng địa phương.

Sau khi tái thả, các đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi, ghi nhận khả năng thích nghi của các cá thể động vật trong môi trường tự nhiên và tổng hợp báo cáo kết quả.

Việc đưa các cá thể động vật rừng trở lại tự nhiên góp phần phục hồi, duy trì và phát triển quần thể các loài, đồng thời phục vụ công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.