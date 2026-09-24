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Gia Lai theo dõi sát vận hành hồ chứa trong mùa mưa bão

Thứ Năm, 19:29, 24/09/2026
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VOV.VN - Trước dự báo mưa lớn tiếp tục xảy ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai, áp lực bảo đảm an toàn các hồ chứa thủy lợi đang được đặt ra. Việc theo dõi sát mực nước, phương án vận hành được các ngành, địa phương, đơn vị quản lý triển khai nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn công trình, giảm thiểu ảnh hưởng đến vùng hạ du.

Những ngày này, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, công tác kiểm tra, theo dõi các hồ chứa được ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Gia Lai đặc biệt chú trọng. Ông Vũ Ngọc An, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết, các hồ đã xuống cấp được xác định là những công trình cần theo dõi sát, bởi khi mưa lớn kéo dài, lượng nước về hồ tăng nhanh có thể gây áp lực lên công trình.

“Công tác an toàn hồ chứa mùa mưa bão của tỉnh Gia Lai đã được Sở Nông nghiệp Môi trường xây dựng kế hoạch và đã đi kiểm tra trước mùa mưa bão. Những hồ đảm bảo an toàn thì cho tích nước, những hồ không đảm bảo an toàn thì hạn chế và cho tích nước đến mức nào thì đã có những văn bản chỉ đạo”, theo ông An.

gia lai theo doi sat van hanh ho chua trong mua mua bao hinh anh 1
Hồ chứa Ia Mơr đã đạt 88% dung tích tích nước

Gia Lai hiện có 282 hồ chứa thủy lợi. Cùng với kiểm tra các hạng mục công trình, việc theo dõi mực nước và lượng nước về hồ cũng được các đơn vị quản lý thực hiện thường xuyên, qua đó chủ động điều tiết, vận hành phù hợp với diễn biến mưa lũ.

Ông Hồ Nguyên Sĩ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định cho hay, đối với các hồ chứa, bài toán đặt ra không chỉ là tích đủ nước phục vụ sản xuất, mà còn phải bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du khi mưa lớn xảy ra. Việc vận hành hồ vì thế phải được tính toán sát với diễn biến thực tế hiện nay.

“Khi có mưa lũ xảy ra thì công ty thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, cập nhật các trạm thủy văn để biết được các mực nước của các sông. Cập nhật các lưu lượng đến của các hồ để có quy trình điều tiết vận hành hồ cho phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo an toàn tuyệt đối công trình và tránh ngập lụt ở hạ lưu”, ông Sĩ cho biết.

gia lai theo doi sat van hanh ho chua trong mua mua bao hinh anh 2
Đảm bảo an toàn hồ đập góp phần giúp vùng hạ du không bị ngập lụt diện rộng

Mưa lớn kéo dài khiến các hồ đập thủy lợi ở Gia Lai, chủ yếu là đập đất vào tình thế hết sức cấp bách. Tại khu vực phía Tây của tỉnh,  dung tích tích nước trung bình đã đạt gần 75%, nhiều hồ chứa lớn chạm ngưỡng nguy hiểm. Đáng chú ý, Biển Hồ B đã tích nước vượt thiết kế ở mức hơn 107%, hồ Ia Mơr đạt gần 88% với lượng nước đổ về gấp 3 lần lượng xả, trong khi các hồ Ayun Hạ hay Plei Pai đều đã đạt từ 73% đến hơn 76% dung tích. Nền đập ngấm nước kết hợp mực nước hồ dâng cao làm gia tăng nguy cơ sạt lở, đòi hỏi lực lượng chức năng phải ứng trực 24/24, chủ động điều tiết xả lũ để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho hạ du.

Hoàng Qui, Nguyễn Thảo/VOV Tây Nguyên
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