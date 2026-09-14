“Mượn” đường tạm qua đập thủy diện để lưu thông vì đường Hồ Chí Minh bị sạt lở



Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây sạt lở tại nhiều vị trí trên địa bàn xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũ). Tuyến đường từ thôn Trầm, xã Khe Sanh vào khu vực Hướng Linh cũ nay là thôn Hướng Linh, xã Hướng Phùng bị sạt lở, bị chia cắt hoàn toàn. Để duy trì việc đi lại, phục vụ cứu trợ và nhu cầu dân sinh, địa phương đã đề nghị Công ty Thủy điện Quảng Trị tạo điều kiện cho người dân và phương tiện tạm thời đi qua khu vực đập thủy điện.

Tuyến đường vào thôn Hướng Linh, xã Hướng Phùng bị sạt lở

Ngoài điểm sạt lở trên tuyến đường vào thôn Hướng Linh, xã Hướng Phùng cũng ghi nhận sạt lở trên đường Hồ Chí Minh, đoạn từ bản Chênh Vênh lên đèo Sa Mù.

Tại Km1+500 trên tuyến đường liên xã Hướng Tân cũ - Hướng Linh cũ (nay là xã Khe Sanh và Hướng Phùng) một khối lượng lớn đất đá từ mái taluy dương sạt xuống, phủ lấp mặt đường. Khu vực này có địa chất phức tạp, mưa lớn có thể làm tăng nguy cơ sạt lở.

Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm, phân luồng giao thông và khuyến cáo người dân không đi vào những vị trí có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Ông Nguyễn Anh Cư, Phó Chủ tịch UBND xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị cho biết: “Để sớm tạm thời đảm bảo khả năng lưu thông trên tuyến đường, UBND xã Khe Sanh cũng đang phối hợp với UBND xã Hướng Phùng và liên hệ với đơn vị thi công trên tuyến đường liên xã Hướng Tân - Hướng Linh cũ để tiến hành công tác nạo vét bước đầu, đảm bảo quá trình lưu thông cho người dân”.

Khu vực sạt lở trên đường Hồ Chí Minh từ xã Khe Sanh đi xã Hướng Phùng

Để bảo đảm kết nối giao thông trong thời gian tuyến đường chưa thể lưu thông, UBND xã Hướng Phùng đã có văn bản đề nghị Công ty Thủy điện Quảng Trị tạo điều kiện cho người dân và phương tiện tạm thời đi qua đập dâng hồ chứa Công trình Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị để vào thôn Hướng Linh.

Theo phương án được thống nhất, việc tạm thời cho người và phương tiện đi qua khu vực đập dâng được thực hiện từ ngày 14/9 đến hết ngày 24/9/2026. Đây là giải pháp trước mắt để duy trì việc đi lại, tạo điều kiện cho công tác cứu trợ, phòng chống thiên tai và đáp ứng nhu cầu dân sinh trong thời gian tuyến đường chính bị chia cắt. Công ty Thủy lợi- Thủy điện Quảng Trị cũng quy định cho phép người, xe máy, xe con, xe bán tải và xe tải nhỏ dưới 3,5 tấn được phép lưu thông qua đập dâng.