Giải cứu 2 du khách bị mắc kẹt do thủy triều dâng tại Sầm Sơn, Thanh Hóa
VOV.VN - Khoảng 14h ngày 18/5, Tổ cứu nạn cứu hộ và sơ cấp cứu biển Sầm Sơn (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa) phối hợp lực lượng tại chỗ đã kịp thời triển khai phương tiện, tiếp cận hiện trường, giải cứu an toàn 2 nữ du khách bị thủy triều dâng cao cô lập tại mỏm đá sau chân đền Độc Cước.
Theo thông tin ban đầu, hai du khách gồm chị N.T.T (sinh năm 1994) và chị T.T.H (sinh năm 1984), cùng trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, đến biển Sầm Sơn tham quan, chụp ảnh tại khu vực mỏm đá núi Trường Lệ. Trong quá trình chụp ảnh, do không để ý thủy triều lên nhanh, cả hai bị nước biển cô lập, không thể di chuyển vào bờ, nguy cơ bị sóng đánh, cuốn ra xa bờ.
Tại thời điểm xảy ra vụ việc, thông qua công tác tuần tra bảo đảm an toàn tại khu vực bãi biển, Tổ cứu nạn cứu hộ và sơ cấp cứu biển Sầm Sơn phát hiện sự việc và nhanh chóng triển khai phương án cứu nạn. Chỉ huy cứu nạn cứu hộ đã tổ chức 2 mũi tiếp cận hiện trường.
Một tổ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH sử dụng mô tô nước mang theo áo phao nhanh chóng tiếp cận gần vị trí du khách để trấn an tinh thần. Đồng thời, một mũi khác cơ động theo đường bộ men theo vách đá núi Trường Lệ để phối hợp hỗ trợ, đưa nạn nhân vào bờ. Đến khoảng 14 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng CNCH đã tiếp cận được vị trí hai du khách, hỗ trợ đưa cả hai vào bờ an toàn.