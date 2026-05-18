  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Giải cứu 2 du khách bị mắc kẹt do thủy triều dâng tại Sầm Sơn, Thanh Hóa

Thứ Hai, 18:23, 18/05/2026
VOV.VN - Khoảng 14h ngày 18/5, Tổ cứu nạn cứu hộ và sơ cấp cứu biển Sầm Sơn (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa) phối hợp lực lượng tại chỗ đã kịp thời triển khai phương tiện, tiếp cận hiện trường, giải cứu an toàn 2 nữ du khách bị thủy triều dâng cao cô lập tại mỏm đá sau chân đền Độc Cước.

Theo thông tin ban đầu, hai du khách gồm chị N.T.T (sinh năm 1994) và chị T.T.H (sinh năm 1984), cùng trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, đến biển Sầm Sơn tham quan, chụp ảnh tại khu vực mỏm đá núi Trường Lệ. Trong quá trình chụp ảnh, do không để ý thủy triều lên nhanh, cả hai bị nước biển cô lập, không thể di chuyển vào bờ, nguy cơ bị sóng đánh, cuốn ra xa bờ.

Tổ cứu nạn cứu hộ và sơ cấp cứu biển Sầm Sơn kịp thời giải cứu 2 du khách bị mắc kẹt do thủy triều dâng. Ảnh: CA Thanh Hóa

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, thông qua công tác tuần tra bảo đảm an toàn tại khu vực bãi biển, Tổ cứu nạn cứu hộ và sơ cấp cứu biển Sầm Sơn phát hiện sự việc và nhanh chóng triển khai phương án cứu nạn. Chỉ huy cứu nạn cứu hộ đã tổ chức 2 mũi tiếp cận hiện trường.

2 du khách bị mắc kẹt do thủy triều dâng được Tổ cứu nạn cứu hộ và sơ cấp cứu biển Sầm Sơn giải cứu Ảnh: CA Thanh Hóa

Một tổ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH sử dụng mô tô nước mang theo áo phao nhanh chóng tiếp cận gần vị trí du khách để trấn an tinh thần. Đồng thời, một mũi khác cơ động theo đường bộ men theo vách đá núi Trường Lệ để phối hợp hỗ trợ, đưa nạn nhân vào bờ. Đến khoảng 14 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng CNCH đã tiếp cận được vị trí hai du khách, hỗ trợ đưa cả hai vào bờ an toàn.

Lê Hải/VOV.VN
Giải cứu 4 người mắc kẹt trong vụ cháy cửa hàng cháo lúc nửa đêm ở phố cổ Hà Nội
VOV.VN - Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào khoảng 23h19 ngày 5/5, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 nhận được tin báo xảy ra cháy tại một cửa hàng kinh doanh cháo ở địa chỉ số 5 Hàng Vôi, phường Hoàn Kiếm. Theo thông tin ban đầu, cửa hàng tiếp giáp với nhà dân phía sau, bên trong có 4 người bị mắc kẹt.

Khoảnh khắc người dân nâng xe buýt giải cứu người phụ nữ gặp nạn ở Hà Nội
VOV.VN - Một vụ va chạm giao thông xảy ra sáng 4/5 tại Hà Nội khiến nữ tài xế xe máy bị cuốn vào gầm xe buýt. Nhờ sự phối hợp kịp thời giữa lực lượng chức năng và người dân, nạn nhân đã được giải cứu an toàn và đưa đi cấp cứu.

Giải cứu tài xế mắc kẹt sau vụ lật xe đầu kéo trên cao tốc ở Quảng Trị
VOV.VN - Khi lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Quảng Trị, 1 xe tải đầu kéo bị lật tại khu vực nút giao, tài xế mắc kẹt bên trong. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận, giải cứu tài xế và đưa đi cấp cứu.

