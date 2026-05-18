Giải cứu 2 du khách bị mắc kẹt do thủy triều dâng tại Sầm Sơn, Thanh Hóa

Theo thông tin ban đầu, hai du khách gồm chị N.T.T (sinh năm 1994) và chị T.T.H (sinh năm 1984), cùng trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, đến biển Sầm Sơn tham quan, chụp ảnh tại khu vực mỏm đá núi Trường Lệ. Trong quá trình chụp ảnh, do không để ý thủy triều lên nhanh, cả hai bị nước biển cô lập, không thể di chuyển vào bờ, nguy cơ bị sóng đánh, cuốn ra xa bờ.

Tổ cứu nạn cứu hộ và sơ cấp cứu biển Sầm Sơn kịp thời giải cứu 2 du khách bị mắc kẹt do thủy triều dâng. Ảnh: CA Thanh Hóa

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, thông qua công tác tuần tra bảo đảm an toàn tại khu vực bãi biển, Tổ cứu nạn cứu hộ và sơ cấp cứu biển Sầm Sơn phát hiện sự việc và nhanh chóng triển khai phương án cứu nạn. Chỉ huy cứu nạn cứu hộ đã tổ chức 2 mũi tiếp cận hiện trường.

2 du khách bị mắc kẹt do thủy triều dâng được Tổ cứu nạn cứu hộ và sơ cấp cứu biển Sầm Sơn giải cứu Ảnh: CA Thanh Hóa

Một tổ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH sử dụng mô tô nước mang theo áo phao nhanh chóng tiếp cận gần vị trí du khách để trấn an tinh thần. Đồng thời, một mũi khác cơ động theo đường bộ men theo vách đá núi Trường Lệ để phối hợp hỗ trợ, đưa nạn nhân vào bờ. Đến khoảng 14 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng CNCH đã tiếp cận được vị trí hai du khách, hỗ trợ đưa cả hai vào bờ an toàn.