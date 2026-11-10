Giai đoạn 2026-2030 phấn đấu 100% cấp xã có thiết chế văn hóa, thể thao đạt chuẩn

Đề án được thực hiện trong phạm vi toàn quốc từ giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu bảo đảm hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao và không gian công cộng phục vụ tập luyện thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe cho nhân dân được hoàn thiện, phát huy hiệu quả về cơ sở vật chất, trang thiết bị; cơ chế, phương thức tổ chức, quản lý, vận hành; công năng khai thác, sử dụng, gắn kết với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch, kế hoạch, chiến lược liên quan tại địa phương, phù hợp với điều kiện thực tế trên từng địa bàn; ưu tiên khu vực ven biển, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Khuyến khích mỗi người dân lựa chọn và duy trì tập luyện thường xuyên ít nhất một môn thể thao hoặc hình thức vận động phù hợp. Ảnh minh họa

Huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội; bảo đảm người dân được tham gia sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí, rèn luyện sức khỏe thường xuyên, phù hợp với điều kiện, khả năng, sở thích, nhu cầu. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, khai thác và kết nối dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Phát triển sâu rộng phong trào, hoạt động thể dục, thể thao quần chúng, thể thao học đường. Khuyến khích mỗi người dân lựa chọn và duy trì tập luyện thường xuyên ít nhất một môn thể thao hoặc hình thức vận động phù hợp; mở rộng các câu lạc bộ, nhóm sở thích và các mô hình tập luyện thể dục, thể thao phù hợp tại cộng đồng; nâng cao tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên.

Phát triển văn hóa, ý thức rèn luyện sức khỏe, từng bước xây dựng quốc gia vận động thông qua tăng cường vận động thể chất thường xuyên, khoa học, chăm sóc dinh dưỡng hợp lý, chủ động kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật.

Trong giai đoạn 2026-2030, về thiết chế văn hóa, thể thao và không gian công cộng, Đề án phấn đấu 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ 3 loại hình thiết chế văn hóa cơ bản, gồm: Trung tâm văn hóa - nghệ thuật, bảo tàng và thư viện, bảo đảm đồng bộ, hiện đại, gắn với chuyển đổi số và mô hình quản trị hiệu quả.

80% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ 3 công trình thể thao cơ bản (nhà thi đấu, sân vận động, bể bơi) đáp ứng tiêu chí, tiêu chuẩn quy định.

Phấn đấu 100% đơn vị hành chính cấp xã có thiết chế văn hóa, thể thao đáp ứng tiêu chí, tiêu chuẩn quy định; 90% thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

Hầu hết các thôn, tổ dân phố, khu dân cư, khu đô thị, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế có ít nhất 1 thiết chế thể thao hoặc 1 điểm tập luyện thể dục, thể thao công cộng...

Đến năm 2045, tầm vóc thanh niên Việt Nam đạt mức cao trong khu vực

Về văn hóa sức khỏe trong nhân dân, phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân; phát triển các loại hình bảo hiểm sức khỏe.

Hằng năm, trên 90% thanh niên ở đô thị, 80% thanh niên ở nông thôn, 70% thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật hoặc sáng tạo văn hóa, thể dục, thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng.

Theo đề án, hằng năm, trên 70% thanh niên được tiếp cận kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cơ sở, mô hình can thiệp, phòng ngừa, ứng phó bạo lực gia đình và bạo lực trên cơ sở giới.

Đến năm 2045, Đề án phấn đấu 100% thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đạt chuẩn theo quy định; 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ 3 công trình thể thao cơ bản (nhà thi đấu, sân vận động, bể bơi) đáp ứng tiêu chí, tiêu chuẩn quy định. 100% trường học trong hệ thống giáo dục phổ thông có công trình thể thao.

Phong trào thể dục, thể thao phát triển đồng đều, đa dạng trong các đối tượng và địa bàn; nhân dân duy trì thói quen rèn luyện thể chất thường xuyên; trên 95% học sinh, sinh viên và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể, sức khỏe theo quy định; tầm vóc thanh niên Việt Nam đạt mức cao trong khu vực.

Để đạt được các mục tiêu trên, đề án đưa ra 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định pháp luật; nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân chủ động chăm sóc sức khỏe, xây dựng văn hóa sức khỏe trong nhân dân; nâng cao hiệu quả sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao và không gian công cộng phục vụ phong trào chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Cùng với đó, phát triển thể thao học đường, hình thành nền tảng văn hóa sức khỏe suốt đời của người Việt Nam; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ứng dụng khoa học, công nghệ trong phát triển thể dục, thể thao, xây dựng văn hóa sức khỏe nhân dân.

Khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế để phát triển công nghiệp văn hóa VOV.VN - Sáng 10/11, Quốc hội họp phiên toàn thể thảo luận về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí..