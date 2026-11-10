English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giai đoạn 2026-2030 phấn đấu 100% cấp xã có thiết chế văn hóa, thể thao đạt chuẩn

Thứ Ba, 21:51, 10/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 2154/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao, không gian công cộng phục vụ rèn luyện sức khỏe cho nhân dân; đẩy mạnh phong trào toàn dân chủ động chăm sóc sức khỏe, xây dựng văn hóa sức khỏe trong nhân dân”.

Đề án được thực hiện trong phạm vi toàn quốc từ giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu bảo đảm hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao và không gian công cộng phục vụ tập luyện thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe cho nhân dân được hoàn thiện, phát huy hiệu quả về cơ sở vật chất, trang thiết bị; cơ chế, phương thức tổ chức, quản lý, vận hành; công năng khai thác, sử dụng, gắn kết với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch, kế hoạch, chiến lược liên quan tại địa phương, phù hợp với điều kiện thực tế trên từng địa bàn; ưu tiên khu vực ven biển, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn.

giai doan 2026-2030 phan dau 100 cap xa co thiet che van hoa, the thao dat chuan hinh anh 1
Khuyến khích mỗi người dân lựa chọn và duy trì tập luyện thường xuyên ít nhất một môn thể thao hoặc hình thức vận động phù hợp. Ảnh minh họa

Huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội; bảo đảm người dân được tham gia sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí, rèn luyện sức khỏe thường xuyên, phù hợp với điều kiện, khả năng, sở thích, nhu cầu. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, khai thác và kết nối dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Phát triển sâu rộng phong trào, hoạt động thể dục, thể thao quần chúng, thể thao học đường. Khuyến khích mỗi người dân lựa chọn và duy trì tập luyện thường xuyên ít nhất một môn thể thao hoặc hình thức vận động phù hợp; mở rộng các câu lạc bộ, nhóm sở thích và các mô hình tập luyện thể dục, thể thao phù hợp tại cộng đồng; nâng cao tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên.

Phát triển văn hóa, ý thức rèn luyện sức khỏe, từng bước xây dựng quốc gia vận động thông qua tăng cường vận động thể chất thường xuyên, khoa học, chăm sóc dinh dưỡng hợp lý, chủ động kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật.

Trong giai đoạn 2026-2030, về thiết chế văn hóa, thể thao và không gian công cộng, Đề án phấn đấu 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ 3 loại hình thiết chế văn hóa cơ bản, gồm: Trung tâm văn hóa - nghệ thuật, bảo tàng và thư viện, bảo đảm đồng bộ, hiện đại, gắn với chuyển đổi số và mô hình quản trị hiệu quả.

80% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ 3 công trình thể thao cơ bản (nhà thi đấu, sân vận động, bể bơi) đáp ứng tiêu chí, tiêu chuẩn quy định.

Phấn đấu 100% đơn vị hành chính cấp xã có thiết chế văn hóa, thể thao đáp ứng tiêu chí, tiêu chuẩn quy định; 90% thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

Hầu hết các thôn, tổ dân phố, khu dân cư, khu đô thị, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế có ít nhất 1 thiết chế thể thao hoặc 1 điểm tập luyện thể dục, thể thao công cộng...

Đến năm 2045, tầm vóc thanh niên Việt Nam đạt mức cao trong khu vực

Về văn hóa sức khỏe trong nhân dân, phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân; phát triển các loại hình bảo hiểm sức khỏe.

Hằng năm, trên 90% thanh niên ở đô thị, 80% thanh niên ở nông thôn, 70% thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật hoặc sáng tạo văn hóa, thể dục, thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng.

Theo đề án, hằng năm, trên 70% thanh niên được tiếp cận kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cơ sở, mô hình can thiệp, phòng ngừa, ứng phó bạo lực gia đình và bạo lực trên cơ sở giới.

Đến năm 2045, Đề án phấn đấu 100% thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đạt chuẩn theo quy định; 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ 3 công trình thể thao cơ bản (nhà thi đấu, sân vận động, bể bơi) đáp ứng tiêu chí, tiêu chuẩn quy định. 100% trường học trong hệ thống giáo dục phổ thông có công trình thể thao.

Phong trào thể dục, thể thao phát triển đồng đều, đa dạng trong các đối tượng và địa bàn; nhân dân duy trì thói quen rèn luyện thể chất thường xuyên; trên 95% học sinh, sinh viên và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể, sức khỏe theo quy định; tầm vóc thanh niên Việt Nam đạt mức cao trong khu vực.

Để đạt được các mục tiêu trên, đề án đưa ra 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định pháp luật; nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân chủ động chăm sóc sức khỏe, xây dựng văn hóa sức khỏe trong nhân dân; nâng cao hiệu quả sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao và không gian công cộng phục vụ phong trào chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Cùng với đó, phát triển thể thao học đường, hình thành nền tảng văn hóa sức khỏe suốt đời của người Việt Nam; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ứng dụng khoa học, công nghệ trong phát triển thể dục, thể thao, xây dựng văn hóa sức khỏe nhân dân.

tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-ct.jpg

Ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới

VOV.VN - Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới (Thông báo số 194-TB/VPTW, ngày 12/10/2026).

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lễ phát động phong trào mỗi người dân tập luyện ít nhất một môn thể thao
Lễ phát động phong trào mỗi người dân tập luyện ít nhất một môn thể thao

VOV.VN - Sáng 10/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội, Bộ VH-TT&DL tổ chức Lễ phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”.

Lễ phát động phong trào mỗi người dân tập luyện ít nhất một môn thể thao

Lễ phát động phong trào mỗi người dân tập luyện ít nhất một môn thể thao

VOV.VN - Sáng 10/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội, Bộ VH-TT&DL tổ chức Lễ phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”.

Hà Nội đề xuất đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng làm tổ hợp thể thao hiện đại tại Mỹ Đình
Hà Nội đề xuất đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng làm tổ hợp thể thao hiện đại tại Mỹ Đình

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội trình HĐND Thành phố xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Tổ hợp thể thao đa năng tại khu đất 4A2.4 - Khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2.523 tỷ đồng.

Hà Nội đề xuất đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng làm tổ hợp thể thao hiện đại tại Mỹ Đình

Hà Nội đề xuất đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng làm tổ hợp thể thao hiện đại tại Mỹ Đình

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội trình HĐND Thành phố xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Tổ hợp thể thao đa năng tại khu đất 4A2.4 - Khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2.523 tỷ đồng.

Hà Nội giải trình việc quản lý, khai thác thiết chế văn hóa, thể thao
Hà Nội giải trình việc quản lý, khai thác thiết chế văn hóa, thể thao

VOV.VN - Sáng 30/9, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức phiên giải trình về việc đầu tư, quản lý, khai thác, vận hành hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Hà Nội giải trình việc quản lý, khai thác thiết chế văn hóa, thể thao

Hà Nội giải trình việc quản lý, khai thác thiết chế văn hóa, thể thao

VOV.VN - Sáng 30/9, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức phiên giải trình về việc đầu tư, quản lý, khai thác, vận hành hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục