Giám đốc Bệnh viện E phải kiểm điểm sau khi Bộ Y tế kết luận nội dung tố cáo

Nhiều tồn tại trong đấu thầu, mua sắm

Theo kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E, do Bộ Y tế ban hành mới đây cho thấy có nội dung tố cáo được xác định là đúng, có nội dung đúng một phần và có nội dung chưa có cơ sở.

Đối với chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho cán bộ, viên chức và người lao động, Bệnh viện E đã lựa chọn Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Sông Đuống cung cấp sản phẩm.

Theo hồ sơ, trước đó bệnh viện tổ chức thí điểm việc cung cấp bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật. Sau quá trình này, Giám đốc Bệnh viện E ban hành quyết định lựa chọn Công ty Sông Đuống. Hai bên ký hợp đồng cung cấp sản phẩm bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho người lao động bệnh viện.

Giám đốc Bệnh viện E phải kiểm điểm sau kết luận tố cáo của Bộ Y tế (ảnh minh họa)

Bộ Y tế cho rằng việc lựa chọn Công ty Sông Đuống chưa phù hợp quy định của Luật Đấu thầu. Cụ thể, bệnh viện đã lựa chọn đơn vị cung cấp mà không thực hiện đầy đủ quy trình lựa chọn nhà thầu theo quy định. Vì vậy, nội dung tố cáo về gói bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật được xác định là đúng.

Tương tự, việc lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn cho cán bộ, viên chức và người lao động của bệnh viện từ năm 2023 đến nay cũng được Bộ Y tế xác định là đúng với nội dung tố cáo.

Bệnh viện E giải trình Công ty Sông Đuống là đơn vị đã trúng đấu giá mặt bằng và đang cung cấp suất ăn, đồ uống, cửa hàng tiện ích tại bệnh viện. Sau khi đơn vị cung cấp suất ăn trước đó chấm dứt hoạt động năm 2022, để đảm bảo suất ăn liên tục phục vụ người bệnh và nhân viên y tế, bệnh viện đã ký với Công ty Sông Đuống.

Tuy nhiên, theo kết luận của Bộ Y tế, việc lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn vẫn phải tuân thủ quy định về lựa chọn nhà thầu; việc trúng đấu giá mặt bằng không thay thế quy trình này.

Mặc dù xác định hai nội dung trên có vi phạm trong quy trình lựa chọn nhà cung cấp, Bộ Y tế cho biết kết quả xác minh chưa phát hiện dấu hiệu vụ lợi, tiêu cực, thất thoát ngân sách nhà nước hoặc gây thiệt hại cho các bên liên quan.

Bên cạnh đó, theo báo cáo giải trình của Bệnh viện E, việc triển khai các nội dung nêu trên xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nhằm kịp thời chăm lo cho đời sống đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động và đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của tập thể.

Về nội dung tố cáo gói thầu may đo quần áo cho nhân viên Bệnh viện E năm 2023, nhà thầu còn 50 bộ quần áo của khoa gây mê hồi sức chưa bàn giao đúng thời hạn.

Nhà thầu có văn bản đề nghị gia hạn hợp đồng, nhưng bệnh viện không chấp thuận và thống nhất tiếp tục cấp phát số quần áo đã hoàn thành cho người lao động đến hết ngày 30/11/2024. Bộ Y tế nhận thấy hồ sơ bệnh viện cung cấp chưa thể hiện biện pháp xử lý đối với việc nhà thầu chậm tiến độ. Tuy nhiên, Bộ Y tế cho rằng việc xử lý trong quá trình thực hiện hợp đồng khác với quy trình lựa chọn nhà thầu.

Do đó chưa đủ cơ sở kết luận có vi phạm pháp luật trong quy trình đấu thầu của gói may đo quần áo. Nội dung tố cáo này được xác định là chưa có cơ sở.

Thực hành điều dưỡng chưa đủ điều kiện

Một nội dung khác được Bộ Y tế xác định có cơ sở là việc Bệnh viện E tổ chức hai khóa thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh điều dưỡng vào tháng 10 và tháng 11/2024 khi chưa được Bộ Y tế tiếp nhận hồ sơ công bố cơ sở hướng dẫn thực hành.

Theo kết luận, đến ngày 17/3/2025 Bộ Y tế mới tiếp nhận hồ sơ công bố cơ sở hướng dẫn thực hành của bệnh viện. Như vậy, tại thời điểm tổ chức hai khóa K1 và K2, bệnh viện chưa hoàn tất thủ tục cần thiết.

Bộ Y tế kết luận nội dung tố cáo về việc tổ chức hai khóa thực hành khi chưa được tiếp nhận hồ sơ công bố cơ sở hướng dẫn thực hành là đúng. Tuy nhiên, đối với cáo buộc làm khống, giả mạo hồ sơ chứng nhận thực hành, Bộ Y tế cho rằng chưa có cơ sở.

Kết luận nêu việc một số bản sao tài liệu do người tố cáo cung cấp không có đầy đủ số, ngày tháng, con dấu chưa đủ căn cứ để kết luận tài liệu bị làm giả hoặc lập khống. Vì vậy, toàn bộ nội dung tố cáo về các khóa thực hành được xác định là đúng một phần. Đối với việc quản lý và sử dụng con dấu của Bệnh viện E, Bộ Y tế kết luận chưa có cơ sở xác định có sai phạm.

Rà soát, chấn chỉnh toàn bộ quy trình

Từ kết quả xác minh, Bộ Y tế yêu cầu ông Nguyễn Công Hựu, với trách nhiệm của người đứng đầu, tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm về những tồn tại trong công tác đấu thầu, mua sắm, nhất là việc cung cấp bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật và suất ăn cho cán bộ, nhân viên; đồng thời khẩn trương khắc phục và báo cáo kết quả về Bộ Y tế.

Bệnh viện E được yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình đấu thầu, mua sắm, quản lý hợp đồng và tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định. Các cá nhân, phòng ban liên quan phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với những tồn tại được nêu.

Về tổ chức thực hành, bệnh viện phải kiểm điểm trách nhiệm các đơn vị, cá nhân liên quan đến việc tiếp nhận thực hành, cấp giấy xác nhận khi chưa đủ điều kiện; chấn chỉnh quy trình ban hành văn bản và công tác lưu trữ hồ sơ, bảo đảm các giấy xác nhận thực hành có đầy đủ căn cứ, dữ liệu minh bạch, đúng quy định.

Trước đó tháng 6/2026, Bộ Y tế cũng ban hành kết luận nội dung tố cáo ông Nguyễn Công Hựu liên quan đến việc không giải quyết tố cáo theo đơn của công dân, tổ chức họp kỷ luật trái quy định... Những nội dung tại kết luận này Bộ Y tế xác minh một số có cơ sở, một số không có cơ sở và yêu cầu giám đốc bệnh viện, bệnh viện rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý.