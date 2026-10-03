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Giảm hơn 18.000 đầu mối, vẫn cần bổ sung 43.267 giáo viên

Thứ Bảy, 17:43, 03/10/2026
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VOV.VN - Sau sắp xếp, số cơ sở giáo dục công lập tại 34 tỉnh, thành phố giảm 18.975 đầu mối, tương ứng trên 50%. Các địa phương xác định còn thiếu 116.095 giáo viên; nhu cầu bổ sung năm học 2026-2027 được tính toán sơ bộ khoảng 43.267 người.

Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ GD&ĐT cho biết, 34/34 địa phương đã thực hiện sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục. Số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 37.530 xuống 18.555, giảm 18.975 đầu mối.

Sau sắp xếp, hình thành hơn 13.500 cơ sở tổ chức theo mô hình đa cơ sở, chiếm gần 73%; 2.418 trường phổ thông nhiều cấp học và 10.534 phân hiệu.

Việc giảm đầu mối pháp nhân không làm giảm tương ứng các địa điểm dạy học. Những phân hiệu, điểm trường cần thiết vẫn được duy trì để bảo đảm học sinh tiếp cận giáo dục.

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Sau sắp xếp, các địa phương vẫn xác định thiếu hơn 116.000 giáo viên, trong khi một số nơi, môn học và cấp học lại thừa cục bộ.

Hơn 21.000 cán bộ quản lý được bố trí làm giáo viên

Theo ông Thái Văn Tài, việc sắp xếp đã làm giảm 33.870 cán bộ quản lý. Trong đó, 21.009 người được bố trí làm giáo viên; 479 người chuyển công tác khác; 3.559 người nghỉ chế độ và 8.823 người đang trong quá trình thực hiện phương án bố trí.

Trong khi đó, toàn quốc hiện có 1.081.727 giáo viên, trong khi nhu cầu theo định mức là 1.190.224 người. Các địa phương xác định còn thiếu 116.095 giáo viên, đồng thời thừa cục bộ 12.767 giáo viên ở một số cấp học, môn học và địa bàn.

Nhu cầu bổ sung giáo viên năm học 2026-2027 được tính toán sơ bộ khoảng 43.267 người.

Bộ GD&ĐT cho biết việc rà soát đội ngũ đã chuyển từ cách tính tổng số sang xác định cụ thể theo cấp học, môn học, địa bàn và cơ sở, làm cơ sở cho điều tiết và tuyển dụng có trọng tâm.

Trước đó, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các địa phương bảo đảm đủ giáo viên, tuyển hết số biên chế được giao; đồng thời chủ động điều động, thuyên chuyển, biệt phái hoặc bố trí giáo viên dạy liên trường để xử lý tình trạng thừa, thiếu cục bộ, hoàn thành trong năm học 2026-2027.

Sáp nhập xong nhưng phát sinh bài toán quản trị

Bộ GD&ĐT cho biết, bên cạnh kết quả đạt được, tại một số nơi việc sắp xếp mới hoàn thành trên hồ sơ, chưa hoàn thành đầy đủ việc vận hành trên thực tế. Việc phân công, ủy quyền tại trường có nhiều địa điểm chưa thật rõ.

Sau sắp xếp, các trường quy mô lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, điểm trường cũng trở thành vấn đề quản trị mới của hệ thống. Chất lượng quản trị chưa đồng đều, nhất là tại các cơ sở quy mô lớn.

Một trường hợp điển hình là Trường Tiểu học Nha Trang (Khánh Hòa). Sau khi sáp nhập 13 trường, trường có hơn 10.500 học sinh, 12 phân hiệu và 5 điểm trường.

Tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết quy mô trường đang tạo áp lực lớn cho cán bộ quản lý và một số giáo viên.

Hiệu trưởng phải quản lý trường hoạt động tại 13 địa điểm, trong khi nhiều phó hiệu trưởng trước đây từng là hiệu trưởng các trường được sáp nhập. Trước đây, 13 trường có 13 văn thư, nay chỉ còn một văn thư đảm nhận công việc của cả 13 trường.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, không thể quản lý mô hình trường học mới trên một tư duy cũ, một cách thức quản trị cũ. Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo nhà trường trực tiếp nắm khó khăn của từng giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên để đề xuất cụ thể, phản ánh thực chất; không được tự ý xử lý và tuyệt đối không lấy lý do quy mô lớn để buông lỏng quản lý.

Theo Bộ GD&ĐT, một số vấn đề sau sắp xếp còn liên quan đến vị trí việc làm, số lượng cấp phó, biên chế, chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, định mức nhân sự hỗ trợ giáo dục, quản lý tài chính, tài sản, đất đai và cơ chế vận hành đối với các cơ sở có quy mô đặc biệt lớn.

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Bài toán mới sau sắp xếp tại các cơ sở giáo dục ở Đắk Lắk

VOV.VN - Năm học 2026-2027, Đắk Lắk bước vào năm học đầu tiên sau khi sắp xếp mạng lưới giáo dục, từ 1.267 còn 625 cơ sở, giảm 50,7%. Tuy nhiên, giảm đầu mối không đồng nghĩa giảm áp lực: nhiều trường phải quản trị mạng lưới rộng hơn, nhiều điểm trường, trong khi nhân lực và cơ sở vật chất chưa đồng đều.

Thu Hằng/VOV.VN
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