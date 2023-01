Giảm ùn tắc giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết

Cao điểm 130.000 khách, nhu cầu 40 taxi/phút

Hiện nay, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã bước vào cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán (từ 6/1 – 5/2, tức từ 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng) với trung bình 820 chuyến bay đi và đến mỗi ngày và 130.000 khách/ngày. Có mặt tại Cảng những ngày này, phóng viên thấy rõ áp lực giao thông đang gia tăng khi các chuyến bay đi và đến bắt đầu tăng cao, lượng hành khách đã đông hơn ngày thường rất nhiều.

Sân bay Tân Sơn Nhất lên phương án chống ùn tắc cả trên trời và dưới mặt đất vào cuối năm. Ảnh H.K.

Tuy nhiên, tình hình hoạt động các chuyến bay, công tác phục vụ tại sân bay, giao thông bên ngoài sân bay khá đảm bảo, không bị động như các năm trước.

Năm nay, Cảng đã thành lập Tổ phản ứng nhanh để xử lý các đối tượng cò mồi, xe dù, xe ôm chèo kéo hành khách, gây rối, mất an ninh trật tự. Cảng cũng quản lý chặt chẽ các dịch vụ taxi, xe công nghệ, xe hợp đồng. Trước cao điểm tết, Cảng đã họp với các đơn vị vận tải yêu cầu tăng số lượt vận chuyển xe lên hơn 20% so với ngày thường, tổng cộng khoảng 13.000 -14.000 lượt/ngày. Đồng thời, việc UBND TP.HCM chấp thuận cho phép bố trí bãi đậu xe tạm trong tháng cao điểm Tết cũng giảm áp lực xe ra vào cảng.

Trong điều hành bay, Cảng tăng thêm slot (lượt cất/hạ cánh) lên tối đa 44 lượt/giờ, tăng cường bay đêm để tránh ùn tắc. Đặc biệt, cảng đã áp dụng công nghệ thông tin, rút gọn thời gian, quy trình các công đoạn.

Ngành hàng không khuyến cáo hành khách đến sớm. Ảnh L.V.

Ông Nguyễn Nam Tiến, Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết:"Bức xúc hiện nay là việc mà hành lý vào băng chuyền thì khó tìm rồi đến chậm. Có những cái về cơ sở hạ tầng cũng khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi dùng kỹ thuật số quét mã QR để dán trên xe, các cột, chỗ xuống máy bay để làm sao mà hành khách mà quét được thì nó sẽ hiện lên băng chuyền số mấy của chuyến bay mình, nhận ở đâu, khoảng bao nhiêu thời gian. Thì chúng tôi đang triển khai việc này để tạo điều kiện tốt nhất cho hành khách đến".

Nhiều kịch bản cho giao thông xung quanh sân bay

Trần Quang Lâm-Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM nhận định, giao thông tết nóng nhất vẫn là khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất với 130.000 lượt khách/ngày. Sở đã làm việc với các đơn vị liên quan về việc sẵn sàng phối hợp với thanh tra giao thông, công an để điều tiết giao thông.

Nhiều giải pháp để tránh ùn tắc sân bay dịp Tết. Ảnh L.V.

Sở GTVT cũng chỉ đạo tăng cường xe buýt kết nối và có phương án xả trạm thu phí khi cần thiết; lên kịch bản cụ thể để phối hợp các lực lượng kịp thời điều tiết khi có tình huống, đảm bảo phục vụ và tránh ùn tắc giao thông trong khu vực.

"Trong trường hợp xe ở khu vực trước Cảng hàng không, đường Trường Sơn tăng thì phải có phương án điều tiết giao thông ngay từ xa bằng hệ thống biển báo, lực lượng phối hợp. Cái này phải có kịch bản để phối hợp kịp thời", ông Lâm nói.

Nhu cầu taxi dịp cao điểm Tết tại Tân Sơn Nhất là rất lớn. Ảnh L.V.

Đại tá Nguyễn Thành Lợi, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM cũng cho rằng, một trong những nguyên nhân gây ùn tắc ở sân bay là do lượng khách đi và đến tăng đột biến, phương tiện để đưa khách ra vào sân bay không đủ. Do đó, ngoài việc tăng cường phương tiện phục vụ thì các đơn vị chức năng cần chủ động bố trí lực lượng điều tiết, nắn dòng từ xa để xe ra vào có lộ trình phù hợp.

"Các cơ quan, đơn vị chủ động điều tiết, hướng luồng, nắn dòng từ xa với các tuyến đường dẫn vào cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Đối với những người và phương tiện không có nhu cầu đi đến điểm này thì chúng ta có thể hướng tuyến để chọn lộ trình khách, di chuyển theo hướng hợp lý, vẫn đến nơi cần đến nhưng không nhất thiết đi vào tuyến đường ngang qua sân bay", Đại tá Nguyễn Thành Lợi cho biết.

Sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu đông đúc. Ảnh L.V.

Vừa qua, Chính phủ, Bộ GTVT đã gấp rút triển khai Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 và phía TP.HCM cũng đã khởi công đồng bộ dự án đường nối đường Trần Quốc Hoàn với đường Cộng Hòa, kết nối trực tiếp với nhà ga T3 của sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường, khi dự án này hoàn thành sẽ kết nối giao thông trực tiếp cho nhà ga T3, mở ra cửa ngõ mới về kết nối giao thông của sân bay, xây dựng một tuyến đường trục chính đô thị, giúp hoàn thiện hạ tầng giao thông trong khu vực, khi đó, về cơ bản tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông cả trên trời lẫn dưới đất sẽ được giải quyết.

Trong lúc chờ đợi các dự án lớn được thi công và đưa vào sử dụng, để giải quyết căn cơ tình trạng quá tải ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất thì giải pháp tối ưu là các lực lượng làm tốt công tác phối hợp, sử dụng hạ tầng hiện hữu hiệu quả nhất./.